Oana şi Pepe, oficial liberi!

Oana Zăvoranu şi Pepe, cel mai pasional cuplu din show-bizz-ul românesc, au semnat, ieri, actele de divorţ, la un notariat din Capitală. La ieşirea de la notar, Oana a declarat că „nimeni nu este de neînlocuit\" şi că, după despărţirea de Pepe, ea „pleacă în viaţă\".

Oana Zăvoranu, care a împlinit, chiar joi, 38 de ani, a spus că nu se pune problema unui partaj în urma acestui divorţ. Aceasta a mai declarat că Pepe i-a oferit un buchet de flori şi un tort, la întâlnirea lor de la notar.

• PEPE: „RĂMÂNEM AMICI” • „I-am luat 39 de trandafiri albi şi un tort. Aşa am obişnuit-o pe Oana în fiecare an, când era ziua ei. Nu am făcut astăzi o excepţie. Rămânem amici, sper să fie fericită şi să nu se mai enerveze, că nu îi stă bine. Ea e frumoasă când e veselă\", a spus şi Pepe.

După ce judecătorii stabiliseră termenul de divorţ în octombrie, Pepe şi Oana au căzut de acord să grăbească procedurile, aşa că au retras actele şi le-au dus la notar. Procedura este mai simplă în acest caz, dar căsătoria nu se încheie imediat, ci după aproximativ 30 de zile. Divorţul este pronunţat după mai multe formalităţi.

Pe 10 martie, Oana Zăvoranu a depus cererea de divorţ de Ionuţ Pascu (Pepe) la Judecătoria Sectorului 3, ea afirmând că, deşi s-au iubit, nu mai există nicio şansă de împăcare. „Pepe şi-a dorit foarte mult un copil, dar cred că sunt mai multe adunate, nu este o vină capitală din acest motiv\", a mai spus atunci Oana Zăvoranu. În ziua în care Oana a depus cererea de divorţ, Pepe declara, într-o emisiune TV, că el este cel care a lăsat-o pe Oana să facă primul pas în ceea ce priveşte divorţul.

• FINAL DE RELAŢIE, DUPĂ OPT ANI • Pe de altă parte, Pepe a depus, pe 28 martie, o plângere la Secţia 10 Poliţie din Bucureşti, pentru distrugere, reclamaţie făcută după ce Oana Zăvoranu a strâns toate bunurile din locuinţa conjugală pe care a părăsit-o. Tot la vremea respectivă, întrebat cum comentează faptul că Oana a recunoscut relaţia extraconjugală cu politicianul Tudor Ionescu (Tudy) şi a afirmat că este însărcinată, Pepe a răspuns că totul este o strategie şi că, dacă este aşa, atunci îi năşeşte copilul.

În plus, Pepe a solicitat despăgubiri de 100.000 de lei Oanei Zăvoranu pentru declaraţiile defăimătoare la adresa sa, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti stabilind ca termen de judecată al cererii data de 18 noiembrie.

Relaţia dintre Oana Zăvoranu şi Pepe a durat opt ani. Ei s-au căsătorit în anul 2006.