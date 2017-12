Oana Zăvoranu evită concertele lui Pepe

Actriţa şi, mai nou, cîntăreaţa Oana Zăvoranu, şi-a făcut un obicei din a evita să meargă la concertele susţinute de iubitul său, Pepe. Deşi cei doi îndrăgostiţi sînt nedespărţiţi, Oana are un motiv întemeiat pentru acest lucru. "Am fost cu Pepe la cîteva concerte şi nu a ieşit aşa cum mi-aş fi dorit. De cîteva ori, aproape că i-am stricat spectacolul. Lumea prezentă acolo, în loc să îşi focalizeze atenţia asupra lui, doar era recitalul său, a sărit pe mine, pentru autografe şi nu cred că e cel mai potrivit ca, atunci cînd Pepe este pe scenă, să se întîmple aşa ceva în sală. Din acest motiv, am început să evit să mă duc la concertele lui, este normal ca toată atenţia publicului să îi aparţină", a mărturisit Oana.

Deşi este în centrul atenţiei, artista îşi doreşte să îl urmeze pe iubitul său în carieră, pregătind un album, dar la care lucrează singură, fără ajutorul lui Pepe. "Îmi doresc să termin albumul la sfîrşitul lunii august şi sper să fie o surpriză pentru toţi. Nu vreau să mă ajute Pepe sau să fac melodii cu el. Îmi doresc ca lumea să mă aprecieze pe mine, ca artist, să nu se spună că Pepe m-a făcut cîntăreaţă. În schimb, pe viitor, după ce îmi voi face debutul pe piaţa muzicală, este posibil să am piese şi cu iubitul meu", a mai spus Oana. Rămîne de văzut ce se va întîmpla după ce va ieşi albumul Oanei pe piaţă şi spre cine se va îndrepta atenţia publicului: Oana Zăvoranu sau Pepe?!