Oana Zăvoranu îşi face cumpărăturile din S.U.A.

De cînd a devenit una dintre cele mai... "atractive" vedete pentru presa de scandal, Oana Zăvoranu, iubita lui Pepe, are mult mai multă grijă de vestimentaţia sa şi de felul în care arată. Plecînd, de curînd, alături de iubitul său, într-o scurtă vacanţă în Europa, artista a declarat că nu îşi va cumpăra foarte multe lucruri din străinătate. "Îmi voi achiziţiona ceva doar dacă îmi va plăcea foarte mult şi dacă voi găsi magazine drăguţe. Dar nu cred că voi merge prea mult la cumpărături", a declarat Oana. Deşi este ştiut faptul că vedeta merge şi îşi face cumpărăturile în străinătate, în acest mini-concediu va evita acest lucru. Motivul este unul foarte simplu: cei doi îndrăgostiţi vor pleca în toamnă, în Statele Unite ale Americii, acolo unde Oana Zăvoranu îşi va cheltui banii. "Voi călători în New York şi L.A. Nu are sens să îmi iau ceva din Europa, în State sînt lucruri care la noi nici nu există. Prefer să merg la cumpărături atunci, chiar dacă mai este ceva timp pînă la plecare", a mai spus actriţa. Rămîne de văzut cu ce achiziţii se va întoarce Oana din State şi dacă, într-adevăr, acolo sînt lucruri care nu pot fi găsite pe piaţa europeană.