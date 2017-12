Oasis domină nominalizările la premiile NME

Trupele Oasis, Kings of Leon şi Vampire Weekend au obţinut cele mai multe nominalizări la premiile oferite anual de săptămânalul muzical NME, în urma voturilor publicului, distincţii care vor fi decernate pe 25 februarie, la Londra. Trupa britanică Oasis a fost nominalizată la şapte categorii de premii, inclusiv cele pentru Cel mai bun blog al unei trupe, Eroul anului şi Cel mai bine îmbrăcat solist pentru Noel Gallagher. Trupa americană Kings of Leon a primit patru nominalizări Cea mai bună trupă internaţională, Cea mai bună interpretare live, Cel mai bun cîntec şi Cel mai bun album. Compatrioţii lor, membrii trupei Vampire Weekend, au primit tot patru nominalizări, la categoriile Cea mai bună trupă internaţională, Cea mai bună trupă debutantă, Cel mai bun cîntec şi Cel mai bun videoclip.

Printre celelalte grupuri americane care concurează pentru aceste premii, alături de Kings of Leon şi Vampire Weekend, se află The Killers, care este nominalizată la categoriile Cea mai bună trupă internaţională, Cea mai bună trupă live şi Cel mai bun album, dar şi MGMT, nominalizată la categoriile Cea mai bună trupă internaţională, Cea mai bună trupă debutantă şi Cel mai bun cîntec. Şi preşedintele american Barack Obama concurează pentru premiul pentru Eroul anului, iar la categoria Cel mai bine îmbrăcat solist, Alex Turner, solistul trupei Arctic Monkeys, concurează împotriva iubitei sale, prezentatoarea de televiziune Alexa Chung. La categoria cea mai bună trupă britanică concurează Oasis, Bloc Party, Radiohead, Muse şi Last Shadow Puppets. Trupele Kings of Leon, The Killers, MGMT, Vampire Weekend şi Crystal Castles îşi dispută premiul pentru cea mai bună trupă internaţională. Categoria Cea mai bună trupă live îşi va desemna cîştigătorul dintre trupele Radiohead, Oasis, The Killers, Muse şi Kings of Leon.

Cel mai bun album va fi ales dintre cele mai recente materiale discografice ale trupelor Kings of Leon, The Killers, Glasvegas, Oasis şi Bloc Party. Titlul de cel mai bun cîntec va fi atribuit uneia dintre piesele “A-Pubk” a trupei Vampire Weekend, “The Age Of The Understatement” a trupei Last Shadow Puppets, “Sex On Fire” a trupei Kings of Leon, “That\'s Not My Name” a trupei The Ting Tings şi “Time To Pretend” a celor de MGMT.