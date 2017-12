Oasis nu se va reuni niciodată

Noel Gallagher, fostul chitarist al trupei Oasis, a declarat că formaţia nu se va reuni niciodată, întrucât nu mai are nimic de realizat. Trupa s-a destrămat în august 2009, din cauza neînţelegerilor dintre fraţii Liam şi Noel Gallagher. Cel din urmă dintre aceştia a declarat recent că trupa nu are niciun motiv pentru a se reuni, deoarece, atunci când s-a destrămat, formaţia era în momentul de vârf al istoriei sale. ”În fiecare zi, cineva mă întreabă dacă ne reunim sau nu, iar eu îi întreb pe oameni: “Ca să obţinem ce?” Înţeleg asta de la The Stone Roses, care acum au mai multă faimă ca oricând”, a declarat Noel Gallagher. ”Nu am putea să fim mai mari decât atunci, pentru că atunci am atins vârful celebrităţii. Ce să facem? Trei concerte consecutive la Wembley? La Heaton Park? Knebworth? Deja am făcut asta. Să facem asta din nou? De ce?”, a adăugat rockerul.

Noel Gallagher crede că Beady Eye, trupa pe care fratele său, Liam, a format-o cu restul membrilor Oasis, ar trebui să se ridice la standardele pe care componenţii săi le-au invocat la începuturile formaţiei. ”Au o grămadă de chestii de făcut. Au multe lucruri de realizat, în condiţiile în care vocalul lor a declarat că Beady Eye este cea mai tare trupă din lume. Trebuie să se mişte în acest sens. Eu nu vreau să particip la vreo reuniune, nici măcar de dragul copiilor care mor de foame în lume”, a adăugat artistul.