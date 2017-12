Oasis şi U2, marii cîştigători la Q Awards 2006

Trupele Oasis, Arctic Monkeys şi U2 s-au numărat printre marii cîştigători ai premiilor decernate de prestigioasa revistă Q, în cadrul unei ceremonii care a avut loc luni, la Londra. Oasis a fost premiată la categoria cea mai bună trupă din lume, în timp ce Noel Gallagher, solistul trupei, a fost recompensat cu premiul pentru cel bun compozitor. Grupul Arctic Monkeys, care a fost nominalizat la patru categorii, a cîştigat premiul pentru cel mai bun album şi premiul publicului, în timp ce trupa irlandeză U2 a primit premiul pentru inovaţie. U2 a primit şi un premiu pentru recunoaştere publică, fiind trupa cea mai votată de cititorii revistei Q, de la prima ediţie a acestor premii. Starul muzicii soul Smokey Robinson a fost premiat pentru contribuţia sa la dezvoltarea muzicii.

La ceremonia de decernare a premiilor revistei Q, care a avut loc la Grosvenor House Hotel, au participat Kasabian, The Who, The Kooks, Paul Weller, Oasis, Corinne Bailey Rae, Sugababes, Orson, Manic Street Preachers, Peter Gabriel, Embrace, Primal Scream, The Killers, Take That, Muse, Keane, Jay Kay, Razorlight, A-ha, Gnarls Barkley şi Girls Aloud. Boy George, care luna trecută mătura străzile New York-ului în contul orelor de serviciu în folosul comunităţii, a primit premiul pentru cea mai bună melodie clasică, "Karma Chameleon". Printre ceilalţi cîştigători s-au numărat Muse, cea mai bună interpretare live, The Who, premiul "legendă a muzicii", şi The Killers, premiul pentru cel mai bun videoclip, pentru melodia "When You Were Young".