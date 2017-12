Oaspeţi internaţionali la MINAC

Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa (MINAC) se pregăteşte de oaspeţi internaţionali. Nu este vorba despre turiştii de pe vasele de croazieră, ci de participanţii la simpozionul cu tema „Interconnectivity in the Mediterranean and Pontic World during the Hellenistic and Roman Periods” („Interconectivitate în spaţiul mediteranean şi pontic în perioadele elenistică şi romană”). Startul festivalului se va da lunea viitoare, iar lucrările simpozionului se vor desfăşura până pe 12 iulie. Comunicările ştiinţifice ale simpozionului vor fi susţinute de peste 60 de specialişti din Europa şi America. În cadrul evenimentului sunt incluse şi vizite de lucru la siturile arheologice Histria, Adamclisi, Albeşti şi Callatis.

Simpozionul este organizat de MINAC, în co-parteneriat cu Academia Română, Filiala Iaşi, şi Waterloo Institute for Hellenistic Studies din Canada.