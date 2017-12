Obama a cîştigat dreptul de a păstra telefonul mobil şi accesul la e-mail

Preşedintele american a avut cîştig de cauză în faţa Serviciilor Secrete şi îşi va putea păstra telefonul mobil de tip BlackBerry. Dependent de telefonul său mobil, de e-mail şi SMS, Barack Obama se vedea nevoit să renunţe la toate, din cauza problemelor de securitate pe care le ridică sistemul GPS. De altfel, la două zile de la învestitură, aceasta era cea mai mare problemă a preşedintelui. ”Am cîştigat această luptă”, a declarat Barack Obama în timpul unei întîlniri spontane cu presa la Casa Albă, adăugînd că versiunea prezidenţială a telefonului său multimedia nu este încă utilizabilă. Purtătorul său de cuvînt, Robert Gibbs, a dezvăluit recent jurnaliştilor că preşedintele Obama îşi va folosi telefonul doar pentru a vorbi cu anumiţi colaboratori şi cîţiva prieteni.

Barack Obama reprezintă noua generaţie, care nu se poate lipsi de aparatul de buzunar care îi permite să îşi citească în orice moment mesajele electronice sau să se conecteze la Internet. Această dependenţă patologică pune mari probleme în ceea ce priveşte securitatea sa, dar şi respectarea legii. În calitate de preşedinte, Barack Obama se supune, la rîndul său, respectării legii care prevede înregistrarea şi publicarea în caz de necesitate a corespondenţei sale. Una dintre preocupările celor care se ocupă de securitatea sa este că aparatul îi va ajuta pe inamicii săi să îl localizeze. Un alt risc este acela de a fi expus acţionării în justiţie de către cei care doresc publicarea corespondenţei sale. La sfîrşitul mandatului său, George W. Bush, a glumit pe seama plăcerii de a comunica prin curier electronic cu apropiaţii săi, după ce va părăsi Casa Albă. ”Continuu să mă agăţ de telefonul meu BlackBerry, vor trebui să mi-l smulgă din mîini”, afirma Barack Obama cu două săptămîni înainte de învestitură. Preţiosul aparat este unul dintre mijloacele prin care va rămîne în contact cu realitatea acestei lumi şi de a ieşi din turnul de fildeş în care Casa Albă îi închide pe majoritatea ocupanţilor săi.

”Preşedintele are un BlackBerry, graţie unui compromis care îi permite să rămînă în contact cu cei mai importanţi colaboratori şi un grup restrîns de prieteni”, a explicat Robert Gibbs, insistînd pe numărul mic de persoane care vor rămîne în legătură cu preşedintele. ”A fost întărită securitatea pentru a-i oferi posibilitatea de a comunica, de a o face în mod eficient şi sigur”, a precizat acesta. A lăsat totodată să se înţeleagă că mesajele transmise sau primite de Barack Obama vor cădea sub incidenţa legii aprobate în urma scandalului Watergate privind înregistrarea corespondenţei. Legea are cîteva excepţii privind corespondenţa strict personală.