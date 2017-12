Preşedintele Barack Obama a scris o carte pentru copii, despre 13 mari personalităţi din istoria SUA, care va fi publicată la mijlocul lunii noiembrie, la editura americană Random House. Volumul “Of Thee I Sing: A Letter to My Daughters”, o carte ilustrată de 40 de pagini, va fi lansat pe 16 noiembre, adică la două săptămâni după alegerile legislative de la jumătatea mandatului lui Barack Obama. “Of thee I sing” este un vers al cântecului patriotic “America”, care a fost utilizat, pe aria “God Save the Queen”, ca imn naţional oficial al SUA, la începutul secolului al XIX-lea, înainte ca “The Star-Spangled Banner” să devină imn oficial. Potrivit Random House, “preşedintele Obama a scris un omagiu emoţionant unui număr de 13 pionieri americani ale căror idealuri au definit ţara, de la pictorul Georgia O\'Keefe, specialist în peisaje ale Vestului, până la jucătorul de baseball de culoare Jackie Robinson, dar şi la părintele naţiunii, George Washington.

Coperta cărţii, al cărei tiraj iniţial va fi de 500.000 de exemplare, le prezintă pe cele două fiice ale lui Obama, Sasha, în vârstă de 9 ani şi Malia, în vârstă de 12 ani şi pe câinele lor, Bo. Editura a indicat că această carte a fost scrisă, iar manuscrisul a fost cumpărat înainte ca Obama să preia funcţia de preşedinte al SUA, la începutul lui 2009. Încasările obţinute în urma vânzării volumului vor fi donate unui fond pentru educaţia copiilor de soldaţi răniţi sau ucişi, potrivit editurii. Obama a mai scris două cărţi, “Dreams from My Father”, o autobiografie şi “The Audacity of Hope”, publicată la sfârşitul lui 2006, cu puţin timp înaite de debutul campaniei prezidenţiale a acestuia.