Obama amână acţiunile militare împotriva Siriei

Barack Obama a declarat marţi, la Casa Albă, că doreşte să ofere o şansă diplomaţiei în Siria, în contextul în care Damascul a dat asigurări că este pregătit să renunţe la arsenalul chimic. După 48 de ore de eforturi diplomatice intense, care au îndepărtat perspectiva atacurilor asupra ţării devastate de război civil, preşedintele SUA a apreciat că propunerea rusă de plasare a armelor chimice siriene sub control internaţional ar constitui un semn încurajator. Obama a recunoscut însă că este prea devreme pentru a spune dacă acest plan va avea succes. Deşi a cerut Congresului să nu voteze imediat asupra unui eventual recurs la forţă, Obama a subliniat că opţiunea militară rămâne pe masă. Denunţând atacul chimic comis de regimul lui Bashar al-Assad, care s-a soldat cu peste 1.400 de morţi, potrivit serviciilor americane de informaţii, Obama, care l-a trimis pe secretarul de Stat, John Kerry, la Geneva, pentru a se întâlni cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, s-a declarat hotărât să menţină presiunea asupra regimului sirian. Nave de război americane puternice, echipate cu rachete de croazieră, au fost mobilizate în ultimele săptămâni în estul Mediteranei. Obama şi-a reiterat angajamentul de a nu mobiliza trupe terestre şi a respins comparaţia cu Irakul în 2003. Preşedintele a făcut aceste declaraţii în East Room, sala de ceremonii a Casei Albe, exact în locul în care i-a anunţat pe americani despre eliminarea lui Osama bin Laden în raidul unui comando american, în mai 2011.

În Congres, cei doi senatori republicani susţinători fervenţi ai atacurilor, John McCain şi Lindsey Graham, au afirmat că regretă că Obama nu a prezentat un plan mai clar pentru a testa seriozitatea propunerii ruse şi siriene vizând transferul armelor chimice ale regimului al-Assad sub control internaţional. Cu câteva ore mai devreme, Siria a afirmat, prin ministrul de Externe, Walid Muallem, că este pregătită să renunţe la arsenalul său chimic. Neutralizarea arsenalului chimic sirian ar putea să se dovedească, totuşi, foarte delicată pe teren, în mijlocul unui război civil care s-a soldat deja cu peste 100.000 de morţi. Siria dispune de aproximativ 1.000 de tone de diferiţi agenţi chimici, potrivit Washingtonului.

DIVERGENŢE Regimul al-Assad pare să aibă disensiuni cu Rusia privind distrugerea armelor chimice siriene, Damascul acceptând doar plasarea sub control internaţional a arsenalului neconvenţional, relatează corespondentului BBC la Moscova, Daniel Sandford. „Dar Siria probabil va fi nevoită să accepte, până la urmă, distrugerea arsenalului chimic, întrucât ruşii vor argumenta că aceasta va fi singura posibilitate ca Occidentul să accepte planul rus, evitându-se astfel o intervenţie militară”, scrie BBC. Rusia, principalul aliat al Siriei pe scena internaţională, propune plasarea arsenalului chimic sirian sub control internaţional şi distrugerea acestuia. Siria a acceptat planul în principiu, pentru a evita o eventuală intervenţie militară occidentală. Marea Britanie, Franţa şi SUA vor să prezinte, în Consiliul de Securitate al ONU, o rezoluţie pe tema Siriei, în contextul planului rus privind arsenalul chimic sirian. Premierul britanic, David Cameron, a insistat pentru fixarea unui calendar pentru distrugerea armelor chimice din Siria. Rusia a transmis SUA planul de plasare sub control internaţional a arsenalului chimic sirian, iar dosarul va fi discutat, la Geneva, de şefii diplomaţiilor celor două ţări, afirmă surse oficiale citate de presa rusă.

CRIME ÎMPOTRIVA UMANITĂŢII Comisia mandatată de ONU să ancheteze infracţiuni în domeniul drepturilor omului în Siria denunţă, în ultimul său raport, crime împotriva umanităţii comise de forţele guvernamentale şi crime de război comise de opoziţia armată. Comisia menţionează, fără să poată confirma, acuzaţii cu privire la folosirea armelor chimice, în principal de către forţele guvernamentale. „Pe baza unor elemente probatorii disponibile în prezent, nu a fost posibil să se ajungă la o concluzie în privinţa agenţilor chimici folosiţi, sistemului lor vector sau autorilor acestor acte. Anchetele continuă. Forţele Guvernului şi ale susţinătorilor săi au continuat să lanseze atacuri generalizate împotriva populaţiei civile, comiţând crime, aplicând tortura, comiţând violuri şi impunând dispariţii cu forţa, considerate crime împotriva umanităţii”, se subliniază în acest raport dat publicităţii ieri, la Geneva. ONU denunţă, totodată, „grupări armate antiguvernamentale care au comis crime de război, crime, execuţii fără procedura legală, au aplicat tortura, au luat ostatici şi au comis atacuri împotriva unor obiective protejate”.

FRATELE LUI AL-ASSAD REZOLVĂ TREBURILE MURDARE Fratele mai mic al preşedintelui sirian, Maher, este descris de analişti ca fiind o persoană obscură, despre care se ştiu puţine lucruri şi care apare rareori în public, dar reputat pentru violenţa sa. „Maher este responsabil de menţinerea regimului la putere”, a declarat Joshua Landis, de la Universitatea din Oklahoma. Este un rol care pare să îi placă. Un analist care s-a întâlnit cu Maher l-a descris ca purtând un costum negru, ochelari de soare şi părul dat pe spate: „Un mafiot în devenire”. Oficial, Maher răspunde de două unităţi militare de elită din Siria: Divizia 4 blindată şi Garda Republicană. El este însă şi liderul miliţiei Shabiha, o grupare formată în cea mai mare parte din musulmani alawiţi. Shabiha este nu numai o componentă-cheie în lupta regimului împotriva revoltei, ci este responsabilă şi de masacrul civililor sirieni. Maher a fost în prima linie a celor mai violente lupte. Maher este o persoană ascunsă şi violentă. El este rareori văzut în public şi evită să vorbească la telefon. Există foarte puţine fotografii cu el şi multe dintre acestea sunt realizate în 2000, la funeraliile tatălui său, Hafez al-Assad. O parte din misterul care îl înconjoară ar putea face parte din eforturile de a-l ţine în viaţă, potrivit lui Landis. El este singurul frate supravieţuitor al lui Bashar. Nici despre starea sa de sănătate nu se ştiu prea multe. Mulţi cred că a fost rănit, că probabil şi-a pierdut un picior în timpul unui atac la o întâlnire a serviciilor de securitate siriene, în 2012. Alţii cred că în urma atacului ar fi rămas cu un braţ paralizat. Maher nu a fost văzut în public de atunci.

Odată cu secretele, vin şi legendele. Una dintre cele mai răspândite poveşti despre Maher o implică pe sora sa, Bushra, care voia să se mărite cu un bărbat care avea copii dintr-o căsătorie anterioară. În timp ce toată familia era scandalizată de această căsătorie, Maher l-ar fi ucis pe viitorul său cumnat, împuşcându-l în timpul unei dispute. Povestea, foarte răspândită, dar niciodată confirmată, este semnificativă pentru caracterul său, afirmă Ted Kattouf, fost ambasador american în Siria. „În timp ce Bashar încearcă să îşi cultive o imagine pozitivă în ochii publicului, toată lumea îl vede pe Maher ca una dintre marile puteri din spatele tronului, care poate face treaba murdară”, afirmă Landis. Dar Maher are interese mai degrabă lumeşti, în afară de menţinerea fratelui său la putere, potrivit lui Kattouf. În întâlnirile cu oficialii arabi, Maher a fost descris ca fiind tăcut şi neinteresat de politică şi afaceri curente. „Indiferent despre ce se discuta, el nu arăta niciun interes, doar când au început să vorbească despre scandalurile privind actriţe şi cântăreţe arabe şi cine cu cine se culcă s-a implicat şi el”, a adăugat Kattouf.