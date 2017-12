Obama i-a oferit... sfaturi prezidenţiale lui Kanye West

Barack Obama s-a întâlnit în weekend cu rapperul Kanye West şi i-a oferit câteva sfaturi utile despre politică şi alegerile prezidenţiale, informează variety.com.

Preşedintele SUA şi Kanye West s-au întâlnit la o acţiune de strângere de fonduri organizată la San Francisco, sâmbătă dimineaţă, iar Obama a profitat de oportunitate pentru a discuta cu renumitul muzician despre intenţia acestuia de a candida la preşedinţia SUA. Kanye West a făcut acel anunţ în luna august, la gala MTV Video Music Awards. ”Peste puţin timp, veţi auzi vorbindu-se despre un bărbat care se gândeşte să intre în politică”, a declarat preşedintele Obama în faţa unei săli arhipline, la Warfield Theater din San Francisco. ”Nimic nu ar putea fi mai ciudat decât asta. Acest lucru e valabil în cazul în care Kanye este cu adevărat serios atunci când vorbeşte despre POTUS (President Of The United States) sau, aşa cum îi spune Kanye, „peezy“. Vei avea de-a face cu personaje ciudate, care se comportă ca şi cum ar juca într-un reality-show TV. Să spui că ai o frumoasă fantezie întunecată şi cauzată de droguri - acesta este un tipar de mesaj bine cunoscut, care nu trebuie folosit în politică”, a declarat, în glumă, preşedintele american, referindu-se atât la soţia rapperului, Kim Kardashian, o cunoscută vedetă de reality-show, cât şi la titlul celui de-al cincilea album de studio al rapperului Kanye West, ”My Beautiful Dark Twisted Fantasy”, apărut în 2010. ”Nu poţi să spui aşa ceva. Există mulţi oameni care şi-au pierdut scaunul în Congres pentru faptul că au spus lucruri precum acesta”, a adăugat Obama. Însă glumele preşedintelui american nu s-au oprit aici. ”Chiar crezi că această ţară va alege un bărbat de culoare din sudul oraşului Chicago, care are şi un nume ciudat, în funcţia de preşedinte al SUA?”, a glumit Obama, referindu-se la faptul că atât el, cât şi rapperul sunt persoane de culoare şi şi-au petrecut copilăria în Chicago.

După evenimentul de la San Francisco, Barack Obama a călătorit sâmbătă la Los Angeles, unde a participat în timpul serii la alte trei acţiuni de strângere de fonduri. Una dintre acestea a fost organizată în reşedinţa cineastului J.J. Abrams, regizorul următorului film din seria ”Războiul stelelor / Star Wars”, iar o alta a inclus un moment muzical asigurat de actorul şi cântăreţul Jamie Foxx. La sfârşitul lunii septembrie, rapperul american Kanye West a precizat într-un interviu că a fost cât se poate de serios atunci când a anunţat că vrea să candideze la alegerile prezidenţiale din 2020, dar consideră că va trebui să se maturizeze considerabil înainte de a face acest lucru. Cântăreţul a spus că vrea să candideze pentru Casa Albă în 2020, la finalul unui discurs haotic pe care l-a susţinut la gala MTV Video Music Awards, la Los Angeles. Declaraţia a fost considerată de majoritatea opiniei publice americane drept o glumă.

