Obama, în cea mai recentă ediţie a unui dicţionar american de termeni argotici

Numele de familie al preşedintelui SUA a fost introdus în cea de-a şasea ediţie a dicţionarului american de termeni argotici ”UCLA Slang”, ce va fi publicat în această lună. Acest dicţionar este publicat din patru în patru ani şi este coordonat de profesorul de lingvistică Pamela Munro de la Universitatea California din Los Angeles (UCLA). Pamela Munro a explicat faptul că acest dicţionar este alcătuit folosind un proces metodologic. Studenţii ei culeg termenii argotici de la prietenii lor, trecînd ulterior printr-o analiză detaliată, pentru a verifica dacă aceşti termeni sînt scrişi şi definiţi corect.

Acest dicţionar de 160 de pagini conţine termeni, definiţii, părţi de vorbire, exemple de propoziţii şi indicaţii despre etimologia noilor termeni argotici. Printre termenii incluşi în noul dicţionar se numără ”fomo” (fear of missing out - frica de a nu rata ceva), ”schwa” (pentru wow) şi ”obama” (pentru o persoană ”cool”, în expresia ”You so obama”). ”Bromance” înseamnă o prietenie platonică, ”bellig” se referă la o persoană sub influenţa alcoolului şi agresivă, iar expresia ”I.D.K.” înseamnă ”Nu am ştiut / I didn\'t know”.