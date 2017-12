Obama, încrezător în realegerea sa ca preşedinte al SUA

Barack Obama s-a arătat încrezător că va obţine un al doilea mandat la Casa Albă, marţi seara, într-o teleconferinţă cu democraţii reuniţi în Iowa, în timp ce adversarii săi republicani votau pentru prima etapă a procesului de selecţionare a unui candidat republican la alegerile prezidenţiale din noiembrie. ”Într-un fel, chiar sunt mai optimist acum decât am fost când am candidat pentru prima dată. În 2012 va fi vorba de a le reaminti americanilor cât de departe am ajuns”, a declarat Obama. Candidaţii republicani la Casa Albă îl acuză că a eşuat mai ales în plan economic. Obama a contestat această afirmaţie şi a declarat că alegătorii democraţi din Iowa, ale căror voturi au fost înregistrate în majoritate pe numele său în cadrul caucus-ului de acum patru ani, au făcut diferenţa, permiţându-i să ajungă la Casa Albă. Obama a enumerat promisiunile pronunţate în seara victoriei sale de acum patru ani din Iowa, care au fost împlinite, după părerea sa, precum încheierea războiului din Irak, adoptarea unei reforme a asigurărilor de sănătate şi reducerea dependenţei SUA de importul de hidrocarburi. La întrebarea unui susţinător despre cum răspunde oamenilor care îi reproşează că nu a făcut destul, Obama a afirmat că ”acesta este motivul pentru care mai avem nevoie de patru ani”. Nominalizarea drept candidat la preşedinţie a lui Obama nu este contestată de niciun alt democrat, procedura nominalizării începând în septembrie.

OPT VOTURI FAC DIFERENŢA Mitt Romney a câştigat scrutinul republican organizat marţi în statul american Iowa, cu o diferenţă de doar opt voturi faţă de următorul clasat, Rick Santorum, în cadrul acestei consultări care marchează debutul procesului de selectare a unui candidat republican pentru Casa Albă. Mitt Romney, considerat unul dintre candidaţii moderaţi şi cu cele mai mari şanse de a-l învinge pe Obama la 6 noiembrie, a obţinut 30.015 voturi, faţă de 30.007 înregistrate de adversarul său ultraconservator, potrivit rezultatelor definitive anunţate ieri dimineaţă. În total, 122.255 de alegători republicani au participat la cele 1.774 de adunări, ceea ce constituie o participare record. Câştigătorul scrutinului şi cel clasat pe locul al doilea au întrunit fiecare câte 25% din voturi. Ron Paul a terminat al treilea, cu 21% din voturi. Newt Gingrich a obţinut 13%, devansându-i pe texanul Rick Perry (10%) şi pe Michele Bachmann (5%). Aceste rezultate le permit lui Romney şi Santorum să beneficieze de o dinamică în campanie înaintea următoarelor alegeri, prevăzute să se desfăşoare marţi, în New Hampshire. Michele Bachmann şi-a suspendat campania pentru Casa Albă, după ce s-a clasat pe locul şase în alegerile de marţi. Favorita Tea Party a făcut anunţul în Des Moines. După retragere, în cursă rămân şase candidaţi. Ieri, Michele Bachmann, de 55 de ani, şi-a anulat deplasarea de campanie în Carolina de Sud.