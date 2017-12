Obama, într-un episod special despre supravieţuirea în natură

Preşedintele SUA va explora teritoriile sălbatice din Alaska, într-un episod special al emisiunii prezentate de Bear Grylls, un celebru realizator TV şi expert în tehnici de supravieţuire în natură. Astfel, apariţia liderului american în emisiunea „Running Wild with Bear Grylls“ va fi înregistrată şi difuzată spre finalul acestui an, de postul de televiziune NBC. Acel episod special va fi creat pentru a atrage atenţia asupra efectelor pe care încălzirea globală le are în Alaska.

Barack Obama va fi primul preşedinte american care va primi sfaturi despre supravieţuire de la celebrul prezentator TV britanic, care le-a făcut, recent, pe actriţele Kate Hudson, Kate Winslet şi Michelle Rodriguez să îşi atingă limitele fizice, în cel de-al doilea sezon al emisiunii sale. În cel mai recent episod din „Running Wild with Bear Grylls“, actriţa Kate Winslet a putut fi văzută mâncând râme fripte la foc de tabără, iar Michelle Rodriguez a mâncat un şoarece ”gătit” în... propria ei urină! Bear Grylls şi-a exprimat sprijinul faţă de politica pe care Barack Obama o duce pentru a limita efectele încălzirii globale şi a distribuit pe contul său de Twitter o declaraţie a preşedintelui american: ”Atât timp cât eu voi fi preşedinte, America va conduce omenirea în lupta ei cu încălzirea globală”.

Vestea despre realizarea acestui episod special a venit în aceeaşi zi în care Barack Obama a devenit primul preşedinte american ce vizitează Cercul Polar. Cu acea ocazie, preşedintele a schimbat denumirea celui mai înalt pisc montan din America de Nord, Mount McKinley, redându-i numele său nativ, Denali, care în limba populaţiei locale înseamnă ”cel mare”. Reprezentanţii statului american Alaska au trimis în mod constant petiţii Guvernului federal, în care au solicitat efectuarea acestei schimbări de nume, încă din 1975.