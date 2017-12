Obama pierde alegerile, dacă Europa face implozie din cauza crizei

SUA sunt mai vulnerabile la criza datoriilor din zona euro decât Germania, iar dacă Europa va face implozie, este probabil ca Barack Obama să piardă alegerile din acest an. Preşedintele Obama a încercat pe parcursul mandatului său să îşi facă un aliat din cancelarul german, Angela Merkel, dar a descoperit că nu este uşor să o convingă să se supună voinţei americane. Cu cinci luni înainte de alegerile prezidenţiale din SUA, miza este în creştere pentru Obama. Înaintea summit-ului G20 şi a unor reuniuni ale UE pe tema crizei, Obama îi cere lui Merkel să ia măsuri de oprire a dezintegrării financiare a Zonei Euro, care i-ar pune în pericol propria campanie. ”Dacă Europa face implozie, Obama nu va fi probabil reales. Totuşi, susţinerea oricărui preşedinte american nu va fi în atenţia lui Merkel. Diviziunile despre ce ar trebui făcut sunt fundamentale şi publice”, a declarat Gary Smith, director general al American Academy, centru de cercetări din Berlin care promovează legăturile transatlantice.

Ilustrând aceste temeri, Obama a avut, pe 6 iunie, discuţii telefonice separate despre criză cu Merkel şi premierul italian, Mario Monti. Într-un comunicat al Casei Albe se arată că la discuţii s-a convenit că este importantă întărirea rezistenţei Zonei Euro şi a creşterii economice în Europa şi în lume. Obama s-a alăturat liderilor europeni care resping austeritatea bugetară promovată de Merkel. Germania susţine proiectele care ar creşte numărul locurilor de muncă dar Merkel nu este de acord cu propunerile de majorare a cheltuielilor sau de mutualizare a datoriilor ţărilor din Zona Euro prin obligaţiuni comune, chiar dacă Grecia ar putea fi nevoită să iasă din Zona Euro iar Spania să solicite ajutor pentru bănci. SUA ar putea fi mai vulnerabile la criza din Europa decât Germania, unde rata şomajului, de 6,7%, este la cel mai redus nivel din ultimii 20 de ani iar creşterea economică a făcut ca Zona Euro să evite recesiunea. ”Un nou şoc provenit din Europa are un potenţial mult mai mare să aibă un impact asupra SUA decât asupra Germaniei. Dacă am fi avut un şomaj de 5%, contagiunea nu ar fi fost prea mare în SUA. Dacă am fi avut o creştere mai solidă a pieţei muncii, un buget echilibrat, impactul crizei europene nu ar conta prea mult pentru investitori”, a declarat Jacob Funk Kirkegaard, cercetător la Peterson Institute for International Economics din Washington.

Preşedintele Rezervei Federale (Fed) a SUA, Ben Bernanke, a afirmat joi, în Congres, că ”criza europeană implică riscuri semnificative pentru sistemul financiar şi economia SUA”. Casa Albă menţine presiunile pe liderii europeni, în condiţiile în care Obama, Merkel şi ceilalţi oficiali din G20 se vor întâlni în Mexic, pe 18-19 iunie, cu nouă zile înaintea unui summit UE de la Bruxelles. Obama susţine în campanie că Europa ţine în loc redresarea SUA. După datele privind creşterea sub aşteptări a locurilor de muncă în luna mai şi agravarea ratei şomajului de la 8,1% la 8,2%, Obama a afirmat că ”liderii europeni nu au făcut destul pentru dispersarea norului care pluteşte deasupra Atlanticului”. Economia SUA a înregistrat, în perioada ianuarie – martie, o creştere economică de 1,9%, sub estimarea iniţială de 2,2%.