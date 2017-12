Obama: Victoria lui Netanyahu nu va afecta discuțiile asupra programului nuclear iranian

Alegerile parlamentare din Israel, câștigate de premierul Benjamin Netanyahu, nu vor avea un "impact semnificativ" asupra negocierilor legate de programul nuclear iranian, a afirmat vineri președintele american, Barack Obama, citat de AFP. "Nu cred că asta va avea un impact semnificativ", a declarat Barack Obama într-un interviu pentru publicația The Huffington Post. Iranul și țările din Grupul 5+1 (Statele Unite, Marea Britanie, Franța, Rusia, China și Germania) poartă negocieri în vederea încheierii unui acord cu privire la controversatul program nuclear al Teheranului. Puterile occidentale și-au reafirmat la Londra unitatea lor în privința dosarului după o săptămână de discuții la Lausanne care, deși au înregistrat progrese, nu s-au încheiat cu un acord. "Acum este timpul, în special pentru Iran, să ia decizii dificile", a declarat ministrul britanic de externe, Philip Hammond, în numele omologilor săi american, francez, german și european. În interviul acordat, Barack Obama a afișat un optimism prudent asupra progresului negocierilor, fără să evite relațiile tensionate dintre Iran și Israel. "Este evident că mulți israelieni se tem de Iran. Este de înțeles. Iranul a făcut afirmații josnice, afirmații antisemite, afirmații privind distrugerea Israelului", a subliniat președintele american. "Exact pentru asta am spus, chiar înainte de a deveni președinte, că Iranul nu trebuie să dispună de arma nucleară", a adăugat el. În opinia sa, pentru a se ajunge la un acord, "trebuie mai întâi ca Iranul să demonstreze clar că nu este pe cale de a dezvolta arma nucleară, iar noi să nu putem convinge acest lucru în mod intruziv și constant". "Sincer să fiu, până în prezent nu au făcut compromisurile pe care eu le consider indispensabile pentru a se ajunge la un acord final. Dar au evoluat, deci este posibil", a mai afirmat președintele Statelor Unite.