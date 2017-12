Obezitatea îi costă pe americani peste 90 de miliarde de dolari anual

Un american din trei are de suferit din cauza greutăţii excesive, dar din ce în ce mai grav este faptul că obezitatea costă societatea americană 90,7 miliarde de dolari pe an, banii reprezentînd cheltuielile cu toate bolile asociate cu aceasta. În ceea ce priveşte ţările dezvoltate, Statele Unite se află pe primul loc în topul procentului de obezi din numărul de locuitori: 66% din totalul populaţiei sînt oameni obezi sau graşi. Cheltuielile pentru sănătate legate de obezitate reprezintă, în Statele Unite, 5,04% din cheltuielile totale pentru sănătate. Calculele prezentate, sîmbătă, la o conferinţă a cercetătorilor în domeniul obezităţii de la Boston, se bazează pe comparaţia cu o serie de studii realizate pe parcursul a 30 de ani privind costul obezităţii şi al supraponderalităţii asupra sistemului de sănătate american.

Un individ obez cheltuie, în fiecare an, în Statele Unite, cu 1.034 de dolari mai mult decît un individ cu o greutate normală, banii fiind necesari pentru consultaţii medicale, medicamente şi intervenţii medicale. Suma reprezintă un plus de 40% la factura medicală a unui om cu greutate normală. Pentru un individ care este supraponderal, dar nu obez, factura medicală suplimentară este de 273 de dolari pe an, respectiv 9,3% peste cea a unui om cu greutate normală. Cînd este vorba despre un pacient în vîrstă, de peste 65 de ani şi obez, costul suplimentar ajunge la 2.511 de dolari.

Obezitatea este de multe ori un teren propice pentru apariţia unor afecţiuni cum ar fi artrita sau astmul, dar şi a unor maladii mai grave, precum cancerul de sîn sau de colon şi accidentele cardio-vasculare. Alte studii au încercat să determine dacă intervenţiile chirurgicale bariatrice, foarte utilizate în Statele Unite pentru a opri creşterea în greutate, reprezintă sau nu investiţii benefice pentru asigurarea sănătăţii. Aceste operaţii costă între 15.000 şi 25.000 de dolari şi cea mai mare parte a companiilor de asigurări de sănătate nu le rambursează. Dacă pe termen scurt, beneficiile financiare rezultate de pe urma acestui fel de operaţii sînt mai puţin vizibile, pe termen lung, aceste intervenţii, mai ales operaţia ce scurt-circuitează o parte a stomacului pentru a mînca mai puţin sînt foarte rentabile în raport cu costurile medicamentelor.