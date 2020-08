Obiceiuri care te pot ajuta sa iti pastrezi dantura sanatoasa

Cu totii ne dorim o dantura si un zambet perfect, pentru ca acest lucru ne face sa ne simtim mult mai increzatori in noi. Nu mai reprezinta insa niciun fel de secret faptul ca nu toti ne nastem cu o dantura perfecta, astfel ca adesea ne vedem nevoiti sa apelam la diferite servicii de estetica dentara pentru a putea corecta toate acele aspecte care nu ne plac.

Pentru a avea parte de o dantura sanatoasa insa, este necesar sa avem in vedere fapul ca in rutina de ingrijire a acesteia, trebuie sa existe cateva obiceiuri simple dar cu impact. Inca de la cele mai fragede varste suntem invatati despre importanta unei ingrijiri corespunzatoare a danturii, astfel ca o parte dintre obiceiuri putem spuen ca le avem deja deprinse.

Pe langa acestea insa, mai exista o serie de lucruri pe care le putem face atunci cand ne dorim o dantura sanatoasa si un zambet de invidiat.

Tehnologiile utilizate in serviciile de estetica dentara au evoluat considerabil, astfel ca in momentul actual este mai simplu ca niciodata sa avem parte de o dantura perfecta, fara a trece prin procedee mai putin placute. Iata asadar cateva obiciuri simple care te pot ajuta sa iti pastrezi dantura sanatoasa pentru vreme indelungata!

Igiena orala riguroasa.

Spalatul dintilor seara si dimineata este absolut obligatoriu avand in vedere ca intre aceste doua momente, la nivelul danturii se poate forma cu usurinta asa numita placa bacteriana, care are ca si rezultat final aparitia cariilor. Un periaj corect dureaza minim 2 minute si relizeaza pe fiecare suprafata a dintilor. Mai mult decat atat, este mai mult decat indicat sa utilizezi o pasta de dinti de calitate, pentru ca acest lucru poate face o diferenta uriasa.

Reducerea consumului de zahar.

Este adevarat ca pentru a functiona corect, organismul nostru are nevoie de zahar, insa acest lucru nu presupune nicidecum un consum exagerat de zahar. Dulciurile sunt desigur apetisante si cu greu ne putem abtine de la consumul acestora, insa in momentul actual exista o gama foarte larga de alimente fara zahar pentru care putem opta pentru a inlocui clasicul zahar. Alimentele cu un continut bogat de zahar demineralizeaza smaltul dintilor si favorizeaza aparitia cariilor, aceasta fiind una dintre problemele principale pentru care pacientii ajung in cabinetul stomatologului.

Controalele periodice.

In ciuda eforturilor noastre de a pastar dantura perfecta, este posibil ca in timp anumite carii sa apara totusi in anumite locuri in care noi nu le putem observa. Acesta este unul dintre motivele pentru care controalele periodice nu trebuie privite ca un lucru optional, ci ca unul necesar si responsabil vis a vis de sanatatea noastra dentara. Controalele periodice regulate ne pot scuti de neplaceri si de vizite urgente la medicul stomatolog.

Folosirea apei de gura dupa fiecare masa.

Daca nu avem psoibilitatea de a ne spala pe dinti, atunci cu certitudine apa de gura este cea care ne poate fi de un real ajutor in mentinerea sanatatii dentare. Este indicat ca dupa fiecare masa sa folosim cu incredere apa de gura, pentru ca aceasta ne poate ajuta sa ne pastram dantura curata.