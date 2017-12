Obiceiuri ciudate

O specie de calamari uimeşte cu obiceiurile sale sexuale! Exemplarele cu opt braţe de Octopoteuthis deletron se împerechează cu primul care le iese în cale, indiferent de sexul călătorului. Cercetătorul Hendrik Hoving, cercetător în cadrul Institutului de Cercetare al Acvariului din Monterey Bay, care a observat frecvenţa întâlnirilor sexuale între masculii aceleiaşi specii, afirmă că nu este vorba de un comportament homosexual, ci determinat de vitregiile habitatului.

Cercetătorii au studiat imaginile obţinute acum 20 de ani în apele de mare adâncime din jurul Montery Submarine Canyon, din apropierea coastelor Californiei. Capturile video realizate la mare adâncime cu ajutorul unui aparat din clasa Remotely Operated Vehicles au arătat obiceiurile speciei de calmar abisal Octopotheuthis deletron, ale cărei dimensiuni modeste nu depăşesc 12 centimetri lungime, cefalopodul trăind la adâncimi cuprinse între 400 şi 800 metri. Până la analizarea atentă a imaginilor video, cercetătorii credeau că această specie de calamar de mare adâncime are obiceiuri de împerechere similare cu ale rudelor sale. ”Nu am bănuit niciodată că specia Octopotheuthis deletron este bisexuală. Cel puţin masculii au un comportament bisexual evident. Analizând orele de filmări, am descoperit cu surprindere că atât femelele, cât şi masculii purtau depozite spermatice. Cum depozitele spermatice erau ataşate în mod similar de trupurile masculilor, am dedus că masculii au căzut fără voia lor tentativelor de inseminare întreprinse de ceilalţi masculi”, a explicat Hendrik Hoving. Bizarul comportament este influenţat de habitatul extrem în care trăiesc calamarii. În apele de mare adâncime, unde presiunea este enormă, întunericul deplin, întâlnirea cu o potenţială pereche este extrem de improbabilă. Prin urmare, calamarii masculi au dezvoltat cea mai eficientă strategie reproductivă, ce maximizează şansele de inseminare şi transmitere mai departe a bagajului genetic, chiar dacă deseori mai dau rateuri, întâlnindu-se cu alţi masculi.

Ciclul de viaţă al calamarului respectiv nu este foarte cunoscut, pentru că specia aceasta este întâlnită destul de rar. Specia continuă să fie, însă, înconjurată de mister, iar oamenii de ştiinţă îi calculează, momentan, durata medie de viaţă.