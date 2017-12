Obiceiuri româneşti pe plaiuri bulgăreşti

Localitatea Dobrich, din Bulgaria, a găzduit, la sfârşitul lunii septembrie, festivalul intercultural organizat în cadrul proiectului „Black Sea Cultural Animation Program”. Principalul obiectiv al manifestării a fost promovarea parteneriatului între ţările din bazinul Mării Negre în vederea stabilirii unui mediu cultural comun prin mobilizarea resurselor educaţionale şi culturale. În cadrul festivalului, ţara noastră a fost reprezentată de 14 elevi ai Liceului Teoretic „Ovidius” din Constanţa. Îmbrăcaţi în costume populare, elevii au pregătit mâncăruri tradiţionale şi au încântat participanţii cu dansuri şi cântece populare. „În cadrul acestui proiect am învăţat despre tradiţiile altor popoare şi despre diferite stiluri de viaţă. Am legat noi prietenii şi mă bucur ca am avut şansa de a reprezenta România şi de a împărtăşi cu ceilalţi o parte din obiceiurile noastre”, a declarat unul dintre elevii constănţeni prezenţi la festival, Loredana Doroftei. (A.J.)