Obiceiuri şi superstiţii de Revelion!

Revelionul se apropie cu paşi repezi, iar în ultima zi din an, la fel ca şi în prima zi din cel nou, oamenii practică diferite obiceiuri despre care cred că le vor purta noroc. Superstiţii sau nu, românii cred în ele şi ţin să le respecte pentru a avea parte de sănătate, noroc, fericire şi bani în anul ce urmează. Tradiţia spune că, pentru a avea o situaţie financiară mai bună în anul următor, este bine să avem bani în buzunar în noaptea dintre ani. Se crede că Anul Nou trebuie să te prindă cu haine noi pentru ca în următoarele 365 de zile să primeşti cât mai multe cadouri. De asemenea, pentru un an norocos şi plin de iubire, sunt de preferat hainele roşii, roşul fiind considerat culoarea veseliei şi a dragostei. În noaptea dintre ani şi pe 1 ianuarie nu se plânge. Tradiţia spune că aceia care plâng în prima zi a anului vor avea un an cu evenimente triste. Se spune că este bine ca oamenii să nu împrumute bani, bijuterii sau alte obiecte de preţ în prima zi din an şi nici să nu plătească datorii sau taxe, să nu ducă gunoiul şi nici să ofere daruri, întrucât toate acestea sunt semne de sărăcie în anul ce abia începe.

De asemenea, pentru un an îmbelşugat este bine ca, la miezul nopţii, pe masă să fie pahare şi farfurii pline. Peştele este una din mâncărurile menite să îţi aducă prosperitatea şi să-ţi asigure o trecere lină şi uşoară în anul care vine. Şi strugurii au o semnificaţie aparte în seara de Revelion. Fiecare din cele 12 boabe de struguri consumate de Revelion semnifică prosperitatea în cele 12 luni ale anului care vor urma. Pe de altă parte, carnea de pasăre nu este deloc considerată aducătoare de noroc. Precum păsările de curte care scormonesc pământul pentru a-l împrăştia, tot astfel se crede că se împrăştie prosperitatea şi binele din casa în care se serveşte carne de pasăre. Sub vâsc sau nu, sărutul este obligatoriu în noaptea de Revelion, dacă doriţi să aveţi parte de afecţiune în anul ce vine. În caz contrar, veţi avea un an cu puţine satisfacţii sentimentale. O altă superstiţie spune că în prima zi a anului nu este bine să ieşi din casă decât după ce deja ai primit un musafir care nu trebuie să fie blond sau roşcat, să aibă platfus sau strabism şi nici sprâncenele împreunate, pentru că aduce ghinion. Tradiţia spune că ghinionul se alungă cu zgomot, asta pentru că spiritele malefice se tem de gălăgie şi de lumina puternică. De aici derivă şi obiceiul de a organiza jocuri de artificii, de a deschide şampania cât mai zgomotos şi de a cânta cât mai tare „La mulţi ani!”. Nu în ultimul rând, în noaptea dintre ani este foarte bine să-ţi pui o dorinţă.