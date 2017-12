Obiecte ale cuplului Bernard şi Ruth Madoff, vândute la licitaţie

Circa 200 de obiecte personale aparţinând lui Bernard Madoff şi soţiei sale, Ruth, au fost scoase la vânzare sâmbătă, într-o sală a hotelului Sheraton din New York, alături de alte circa 400 de obiecte provenind din lichidări judiciare. Licitaţia Madoff a durat peste trei ore şi a fost foarte animată. Suma strânsă în urma licitaţiei - 942.650 de dolari - este dublă celei estimate de specialişti.

Omul de afaceri care a provocat investitorilor pierderi de 21,2 miliarde de dolari - însumând pierderi reale fără a ţine cont de dobânzile promise - avea o slăbiciune pentru ceasuri: catalogul cuprinde circa 40 de ceasuri de lux, modele Rolex, Blancpain, Bulgari, Muller, un Patek Philippe cu cadran de platină, un Audemars Piguet şi mai multe Cartier, care au fost vândute contra unor sume care au ajuns până la 65.000 de dolari. O jachetă din satin bleu, purtând numele echipei de baseball NY Mets, imprimată cu numele Madoff, evaluată la 500 - 720 de dolari, a fost adjudecată pentru 14.500 de dolari. Bijuteriile lui Ruth Madoff au atins şi ele preţuri cu mult peste cele de evaluare. Printre acestea s-a numărat o pereche de cercei Cartier bătuţi cu diamante, care a fost adjudecată pentru 70.000 de dolari şi o brăţară din platină, diamante şi smaralde, care a fost vândută pentru 50.000 de dolari. Şi obiectele personale ale escrocului au avut succes, mai ales hârtia cu antet pentru scrisori, evaluată la 100 de dolari şi vândută pentru 2.500 de dolari şi o raţă din lemn, evaluată la 60 de dolari şi adjudecată pentru 4.750 de dolari.

Bernard Madoff, 71 de ani, a fost condamnat în iunie la 150 de ani de închisoare după ce a recunoscut că a derulat, timp de 30 de ani, o escrocherie de proporţii şi nu a investit niciun cent din miliardele de dolari care i-au fost încredinţate. Soţia acestuia nu a fost pusă sub acuzaţie. Lichidatorul judiciar Irving Picard, care are sarcina de a găsi banii necesari pentru despăgubirea victimelor, a reuşit să vândă deja o reşedinţă secundară a cuplului Madoff, situată la Montauk (statul New York) pentru puţin peste 8 milioane de dolari. El a scos la vânzare luxosul apartament pe care cuplul îl deţinea în Manhattan, precum şi o casă din Palm Beach (Florida).