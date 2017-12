Obiecte ale lui Kurt Cobain, scoase la vânzare

Obiecte care i-au aparţinut lui Kurt Cobain, fost solist al trupei Nirvana, abandonate în fosta sa locuinţă din statul Washington, sunt scoase la vânzare pe internet, de un bărbat care i-a fost coleg de cameră rockerului american şi care a refuzat să-şi facă publică identitatea. Acesta a scos la vânzare o pereche de schiuri şi un telefon care i-ar fi aparţinut lui Kurt Cobain, pentru suma de 100 de dolari fiecare, şi a spus că intenţionează să vândă şi alte obiecte din perioada în care împărţea un apartament cu muzicianul, înainte ca acesta să ajungă celebru. ”Am locuit cu Kurt Cobain în anii ’90 şi am păstrat câteva dintre lucrurile sale, pe care le-a lăsat într-o cutie, când s-a mutat. Rămăsese dator cu chiria şi a spus că va lua cutia când se va întoarce şi ne va da banii, dar nu s-a mai întors, apoi a devenit celebru şi nu a mai luat legătura cu niciunul dintre noi. Mai am o mulţime de lucruri care i-au aparţinut lui Kurt, cum ar fi reviste şi haine pe care le voi scoate în curând la vânzare”, a scris bărbatul pe site. Vânzarea online are loc cu câteva săptămâni înainte de comemorarea a 20 de ani de la moartea lui Kurt Cobain, care s-a sinucis pe data de 5 aprilie 1994.