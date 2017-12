Obiecte personale ale lui Michael Jackson, expuse pe arena O2 din Londra

O colecţie de obiecte care i-au aparţinut regelui pop sînt expuse la Londra, începînd de miercuri, pe arena O2, acolo unde Michael Jackson ar fi trebuit să îşi susţină ultimele concerte, înainte de moartea sa subită din luna iunie. De la mănuşa albă cu paiete, la maşina Rolls Royce, “Michael Jackson: expoziţia oficială” propune publicului peste 250 de obiecte din colecţia privată a artistului. Fanii vor putea admira şi costumele pe care starul ar fi trebuit să le poarte la cele 50 de concerte din Londra, în cadrul turneului This Is It, printre care vestele cu paiete şi mocasinii săi preferaţi, cu monograma MJ. Mai multe obiecte provenind din ferma Neverland din California sînt, de asemenea, expuse, precum poarta acestei proprietăţi şi automobilul Rolls Royce Phantom din 1967, în care megastarul obişnuia să se plimbe prin Los Angeles împreună cu buna lui prietenă, actriţa Elizabeth Taylor.

Deschiderea expoziţiei coincide cu lansarea documentarului “This Is It”, prezentată de producători ca filmul-testament al cîntăreţului. Expoziţia aduce la lumină diverse aspecte din viaţa cîntăreţului, dansul, viaţa sa intimă şi viziunea asupra modei. “Cred că i-ar fi plăcut ca fanii să vadă ce avea, să îşi expună lucrurile. Ne permite să vedeam un alt aspect al lui Michael: gusturile sale artistice, garderoba şi maşinile lui”, a explicat Miko Brando, unul dintre prietenii cîntăreţului şi fiul legendarului Marlon Brando. Miko Brando, care a participat la selectarea exponatelor, a menţionat că Michael Jackson păstra aproape tot. “Nu voia să arunce nimic, slavă cerului. Este doar o parte din lucrurile lui”, a adăugat acesta.

Expoziţia va rămîne deschisă trei luni, urmînd apoi să fie prezentată în alte două oraşe ale Europei, care nu au fost încă dezvăluite. Biletele de intrare costă 15 lire (16,50 de euro).