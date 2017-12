Obiecte personale ale Madonnei, expuse la Londra

Aproximativ 300 de obiecte personale ale Madonnei vor fi incluse într-o expoziţie inedită, care va fi deschisă anul viitor, la Londra. Expoziţia, intitulată “Simply Madonna: Materials Of The Girl”, va putea fi vizitată la Old Truman Brewery din Londra, între 21 februarie şi 22 martie. Aceasta va cuprinde obiecte personale ale superstarului, de la celebra rochie roz purtată în videoclipul piesei “Material Girl” din anul 1985, la rochiile din filmul “Evita” din 1996, precum şi costumele prezentate în clipurile “American Pie” din 1999 şi “Music” din 2000. De asemenea, publicul va mai putea vedea şi două premii MTV primite de Madonna pentru albumul “Ray Of Light”. Expoziţia îşi propune să prezinte povestea divei pop a cărei carieră se întinde pe mai bine de trei decenii, începînd cu lansarea sa în 1983, cu hitul “Holiday” şi pînă în prezent, cînd, la doar o săptămînă după sărbătorirea împlinirii a 50 de ani, Madonna s-a lansat într-un nou turneu mondial, intitulat Sticky and Sweet. Înainte de a urca pe scenă, cîntăreaţa ţine neapărat să facă masaj, un tratament pentru faţă şi să ridice greutăţi.