Obiectiv clar pentru RCJ Farul - titlul de campioană

După o vară fierbinte, în care a reuşit o campanie de transferuri de senzaţie, RCJ Farul se pregăteşte pentru debutul în Divizia Naţională, avînd o ţintă clară: cîştigarea titlului de campioană. Constănţenii, care au încheiat sezonul trecut pe poziţia a treia, sînt consideraţi favoriţi, atît după valoarea lotului, cît şi după rezultatele obţinute în Campionatul Naţional de rugby în 7. “Campionatul pare dezechilibrat, pentru că în prima fază, cea a grupelor, avem un singur adversar puternic, Dinamo. Restul nu vor conta în lupta pentru primele două locuri. Faza a doua a competiţiei va fi mai intensă, dar noi ne-am propus să cîştigăm toate meciurile. Conform clasamentelor din ultimii ani, principalele contracandidate par să fie Dinamo, Steaua şi Baia Mare. Cred că măcar una din cele două echipe din capitală ne va pune probleme, deşi mi-ar plăcea ca toate cele 11 echipe din campioane să candideze la un loc fruntaş pentru a face competiţia mai puternică”, a declarat directorul executiv al RCJ Farul, Aurelian Arghir. Oficialul grupării de pe litoral s-a declarat mulţumit de transferurile făcute în această vară. “Mari achiziţii nu am făcut pentru că lotul era deja valoros. Mă bucur că am adus cîţiva internaţionali de tineret, plus un jucător de mare perspectivă din Republica Moldova, Maxim Gargalic, dar şi că l-am readus în ţară pe Remus Lungu, fiul fostului internaţional Adrian Lungu, care a evoluat în ultimii ani în Franţa. Dacă îi adaug şi pe cei trei jucători veniţi din emisfera sudică, neozeelandezii Ben Aoina şi Zane Winsdale şi samoanul Jeff Makapelu, consider că avem cel mai bun grup din întrecerea internă. O dovadă o reprezintă numărul de jucători implicaţi în acţiunile loturilor naţionale, la toate categoriile de vîrstă. În plus, fără jucătorii convocaţi la echipele reprezentative, am reuşit să cîştigăm ultimele două turnee de rugby în 7”, a adăugat Arghir.

Debut cu multe absenţe

RCJ Farul nu va putea folosi în primele partide din acest sezon al Diviziei Naţionale, cu Universitatea Cluj, pe 20 septembrie pe teren propriu, şi cu CFR Braşov, pe 27 septembrie, în deplasare, mai mulţi jucători de bază. Astfel, Daniel Carpo, Daniel Bejan, Bogdan Petreanu, Ben Aoina, Zane Winsdale şi Jeff Makapelu sînt în turneul echipei naţionale în Emisfera Sudică. În schimb, Claudiu Dumitru, Cătălin Nicolae, Marian Dumitru şi Bogdan Dumitru sînt accidentaţi şi vor lipsi o perioadă mai lungă. Ieri, conducerea clubului a decis să-i împrumute pe Ionuţ Andrii, Ionuţ Buşcă, Mihăiţă Zainea şi Florin Enache pentru un sezon, cel mai probabil la RC Cleopatra. Conform regulamentului, fiecare club are dreptul să aibă 35 de jucători cu licenţă în lot, iar lotul grupării de pe litoral era mai numeros. În plus, cei patru vor avea şansa de a juca meci de meci, iar în cazul în care vor confirma vor fi readuşi la RCJ Farul.