Obiectiv îndeplinit pentru BC Farul

Baschet Club Farul Constanţa a câştigat meciul decisiv cu BC Miercurea Ciuc, scor 82-69 (20-14, 19-13, 13-16, 30-26) şi va evolua şi în sezonul următor în elita baschetului românesc. După 2-2 la general, meciul de ieri, de la Constanţa, era de “totul sau nimic” pentru ambele echipe, obligate să câştige pentru a nu aştepta o posibilă retragere din campionat a celor de la CSS Giurgiu. BC Farul nu a mai repetat greşelile din jocurile 2 şi 3 ale acestei dispute cu Miercurea Ciuc şi a condus în permanenţă pe tabela de marcaj. La fix cinci minute de la debutul meciului, constănţenii aveau un avans de zece puncte, 14-4, graţie în special aruncărilor de trei puncte reuşite de Tomasevic (2) şi Mitchell (1). După o revenire a oaspeţilor, care au încheiat primul parţial cu un deficit de doar şase puncte, 20-14 pentru BC Farul, jucătorii pregătiţi de Costel Cernat au continuat să evolueze mai exact în apărare, astfel că la pauză tabela indica 39-27 pentru constănţeni. Ciucanii nu au depus armele, iar Harris (15p) şi în special Filipovic (19p) au relansat partida, scor 44-40 pentru BC Farul. Ultimul parţial a fost al constănţenilor, iar după două coşuri superbe reuşite de Mitchell, care au mărit diferenţa la 63-50 în favoarea gazdelor, partida s-a încheiat în stil pur american, cu Mitchell la serviciu şi Booth la finalizare, ultimul înscriind printr-un alley-oop care a ridicat spectatorii în picioare.

„Un an foarte greu, dar ne-am îndeplinit obiectivul. Am dovedit că suntem o echipă bună. Am învins multe echipe, mai ales la Constanţa. Un meci foarte greu, cu jucători foarte puternici, dar am făcut o apărare foarte bună. Suntem fericiţi că rămânem în Liga Naţională, ceea ce reprezintă un lucru extraordinar pentru Constanţa”, a spus la final antrenorul principal al BC Farul, Costel Cernat. „A fost primul an. Am început de jos, aşa cum ne-am propus şi încet încet vom discuta şi despre lucruri mai serioase. Am învăţat şi bune şi rele de la competitorii noştri. Este clar că este un campionat tare, unde trebuie să ţii pasul”, a declarat şi preşedintele clubului constănţean, Petrică Munteanu.

Pentru BC Farul au marcat: Tomasevic 15p (4x3), Mitchell 15p (1x3), Santana 14p (2x3), Markovic 13p (2x3), Petronic 10p, Booth 8p şi Grubisic 7p.