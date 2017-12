Obiectiv îndeplinit pentru HCM

Handbal Club Municipal Constanţa a câştigat fără emoţii, ieri, în deplasare, restanţa cu echipa CSU Suceava, scor 29-22 (15-12), contând pentru etapa a 21-a a Ligii Naţionale de handbal masculin. Constănţenii au obţinut cele trei puncte vizate şi, cel puţin la fel de important, au încheiat partida fără accidentări, mai ales că la finele săptămânii viitoare (19 aprilie, ora 12.00, Sala Sporturilor) vor disputa partida tur cu Lugi HF, din sferturile de finală ale Cupei EHF. Revenind la disputa de la Suceava, gazdele s-au aflat o singură dată la conducere, scor 3-2, în min. 5, pentru ca imediat Constanţa să se distanţeze la 7-3, în min. 12. Suceava a revenit surprinzător pe tabelă, a egalat la 7-7, în min. 18, şi a reuşit să păstreze echilibrul până la 10-10, în min. 22. Finalul primei reprize a aparţinut HCM-ului, Csepreghi, Criciotoiu şi Sadoveac oferind Constanţei liniştea necesară după primele 30 de minute, scor 15-12. Sucevenii au ţinut pasul şi în următoarele 20 de minute din partea secundă, apropiindu-se chiar şi la un singur gol, 19-18 pentru HCM, în min. 45, dar fără a putea spera la mai mult. În ultimele zece minute, în echipa constănţeană a evoluat şi centrul Dalibor Cutura, revenit după o accidentare (n.r. - 5 februarie, în meciul cu Potaissa Turda) care l-a ţinut departe de teren în ultimele două luni, sârbul trecându-şi chiar şi numele pe tabela marcatorilor în succesul campioanei României, scor final 29-22.

„O partidă binevenită după o săptămână de pauză, la finalul căreia am obţinut ceea ce ne propusesem. Este foarte bine că am încheiat jocul fără accidentări. Era un alt obiectiv al nostru şi acum aşteptăm meciul de sâmbătă, cu CSM Bucureşti. Am încercat să dominăm, să nu lăsăm loc de nicio surpriză cu Suceava. Ştiam că, indiferent de locul adversarei din clasament, împotriva noastră se joacă mereu cu o altă determinare. Ne bucură şi revenirea lui Dalibor, un jucător care ne poate ajuta mult”, a declarat interul dreapta al HCM-ului, Bogdan Criciotoiu.

Pentru HCM au evoluat: Stănescu - 11 intervenţii; Csepreghi 11g (5x7m), Criciotoiu 5g, Sadoveac 5g (2x7m), Vujadinovic şi Novanc - câte 3g, Cristescu şi Cutura - câte 1g, Şomlea, Adzic, Angelovski, Şoldănescu.

Ieri, în primul meci din etapa a 22-a, ultima din sezonul regulat, Potaissa Turda - CS Caraş-Severin 30-27. Restul partidelor din etapa a 22-a vor avea loc după următorul program - astăzi: Pandurii Tg. Jiu - Poli Timişoara (ora 18.00), Ştiinţa Bacău - Steaua Bucureşti (ora 18.00, Digi Sport 2), HC Odorhei - Dinamo Bucureşti (ora 19.45, Digi Sport 2); sâmbătă: HCM Baia Mare - CSU Suceava (ora 11.00), HCM Constanţa - CSM Bucureşti (ora 13.30).

Clasament: 1. HCM CONSTANŢA 59p, 2. Potaissa Turda 53p, 3. Ştiinţa Bacău 46p, 4. Pandurii Tg. Jiu 42p, 5. Dinamo Bucureşti 41p, 6. HC Odorhei 31p, 7. Steaua Bucureşti 24p (golaveraj: 595-627), 8. Minaur Baia Mare 24p (504-550), 9. CS Caraş-Severin 19p, 10. Poli Timişoara 15p, 11. CSM Bucureşti 10p, 12. CSU Suceava 9p.