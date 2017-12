Obiectiv îndeplinit pentru HCM

Handbal Club Municipal Constanţa a câştigat fără emoţii confruntarea de sâmbătă, de la Baia Mare, cu Minaur, scor 42-30 (21-11). Dornici de a tăia orice elan al gazdelor, constănţenii au început în forţă, conducând cu 5-0 în min. 7. În faţa unei echipe tinere, în care dorinţa de afirmare nu a putut depăşi experienţa handbaliştilor de pe litoral, HCM s-a distanţat în min. 22 la zece lungimi pe tabelă, scor 16-6. Aceeaşi diferenţă s-a păstrat şi după primele 30 de minute, scor 21-11 pentru HCM. Repriza secundă s-a desfăşurat în aceleaşi coordonate, HCM obţinând cele două puncte extrem de importante. „Sper că am reuşit să le dau încredere antrenorilor că pot apela la mine şi în alte situaţii în care mai au nevoie. Jocul a fost la discreţia noastră. Stănescu a apărat formidabil. Am început foarte bine şi în ceea ce mă priveşte am încercat să mă ridic la nivelul lui“, a spus portarul George Şelaru.

Pentru HCM (antrenori Ion Crăciun, Eden Hairi şi Alexandru Buligan) au evoluat: Stănescu (15 intervenţii) şi Şelaru (13 intervenţii) - Irimescu 8g, Sabou 6g, Csepreghi 6g (2x7m), Riganas 5g, Enescu 4g, A. Stamate 3 şi Sadoveac - câte 3g, Buricea, Criciotoiu şi Onyejekwe - câte 2g, Novanc 1g, Schuch.

Rezultatele etapei: Minaur Baia Mare - HCM Constanţa 30-42, U. Cluj - CSM Oradea 38-30, Poli Timişoara - CSM Bucureşti 22-27, Dinamo Braşov - Pandurii Tg. Jiu 25-25, HC Odorhei - Steaua Bucureşti 26-25, Ştiinţa Bacău - Bucovina Suceava 27-26. Partida CSM Satu Mare - UCM Caraş Severin se va disputa miercuri, de la ora 17.00. Clasament: 1. HCM Constanţa 29p, 2. Odorhei 28p, 3. UCM 27p, 4. Suceava 22p (golaveraj: 532-476), 5. Bacău 22p (471-449), 6. Tg. Jiu 21p, 7. Cluj 20p, 8. Satu Mare 17p, 9. Braşov 14p, 10. CSM 12p, 11. Baia Mare 9p, 12. Steaua 8p, 13. Timişoara 6p, 14. Oradea 1p.