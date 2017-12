Obiectiv îndeplinit pentru Viitorul în prima parte a a sezonului

Viitorul Constanţa a încheiat onorabil prima parte a sezonului 2010-2011 din Liga a II-a, pe locul 5, cu 6 victorii, 6 rezultate de egalitate şi doar 3 înfrângeri. La prima experienţă în liga secundă, formaţia pregătită de Cătălin Anghel şi Norbert Niţă s-a confruntat cu cel mai puternic adversar: Gheorghe Hagi. Pentru suporterii constănţeni şi nu numai, numele finanţatorului echipei Viitorul Constanţa trebuia să fie singurul argument pentru ca echipa să se bată, încă de la primul an în eşalonul secund, la primele două poziţii. Celelalte aspecte, precum lotul de jucători sau proiectul de a promova în permanenţă noi jucători foarte tineri, interesau mult prea puţin. Cu multă linişte, încredere deplină acordată băncii tehnice, cu o stabilitate financiară de invidiat de celelalte formaţii, dar şi cu multă dorinţă de afirmare, Viitorul a început exploziv campionatul, înregistrând două succese în primele două etape. A urmat însă o perioadă mai puţin fastă, cu rezultate contradictorii, care au scos la iveală faptul că omogenitatea este un capitol la care mai este de muncit. Pe acest fond au apărut şi marile probleme din defensivă, acolo unde s-au primit 21 de goluri în 15 partide. Multe dintre acestea au venit în urma unor greşeli individuale, dar şi din cauza faptului că stilul adoptat de formaţia constănţeană în această primă parte a fost unul eminamente ofensiv. Nu s-a jucat niciodată la “mica ciupeală“, indiferent de numele adversarului sau de locaţie. De aici a rezultat unul dintre aspectele pozitive, atacul, unul care, cu trei excepţii (Galaţi, Buzău şi Snagov) şi-a făcut datoria.

„Să pierzi doar trei partide în 15 jocuri nu este o tragedie. Am avut şi noroc în unele partide, aşa cum s-a întâmplat la Botoşani, dar să revii chiar şi de la 0-2 şi să egalezi în faţa unor formaţii cu mai multă experienţă la acest nivel şi cu pretenţii de promovare este îmbucurător. Nu suntem mulţumiţi pentru că s-au primit multe goluri în urma unor greşeli ale unor jucători cu experienţă. Am primit cel puţin patru-cinci goluri în care adversarii au beneficiat de inocenţa noastră, însă absolut toată echipa este vinovată, inclusiv atacanţii. Partea plină a paharului este că nu am avut un joc închis, în care rezultatul să ne intereseze înaintea jocului. Jocul de atac s-a lucrat mai mult decât cel de apărare şi acest acest lucru reproşez corpului tehnic, că au fost neglijate sau neînsuşite de toată echipa modalităţile în care trebuiau oprite atacurile adversarilor. Pe parcursul campionatului s-au găsit şi soluţiile pentru îmbunătăţirea relaţiilor dintre apărare şi atac, iar în ultimele trei etape s-a observat acest lucru, echipa obţinând şapte puncte fără să primească niciun gol. Avem şi mulţi jucători tineri care bat cu putere la porţile primei echipe, iar acest lucru înseamnă că s-a muncit bine şi la centrul de copii şi juniori. Fără să ne îmbătăm cu apă rece, munca de aici îşi pune amprenta şi pe rezultate, care nu sunt rupte din cer şi vin în urma unor prestaţii a antrenorilor care au ştiut să le transmită jucătorilor că în fotbal poţi reuşi doar dacă te implici total. Suntem şi vom fi mereu exigenţi în privinţa disciplinei şi a selecţiei jucătorilor“, a declarat preşedintele Academiei Hagi, Paul Peniu. Viitorul va intra în vacanţă pe 15 decembrie.