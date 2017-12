Obiectiv realist pentru FC Farul

Aflată la jumătatea clasamentului Seriei 1 a Ligii a II-a la fotbal, FC Farul Constanţa are astăzi şansa de a sparge gheaţa şi a cuceri primele puncte în deplasare din acest sezon, jucând de la ora 15.00, în fieful lanternei roşii, Dinamo II Bucureşti, în etapa a 9-a. Speranţele constănţenilor sunt cu atât mai mari, cu cât dinamoviştii nu au reuşit să adune niciun punct în acest campionat.

„Pentru noi, urmează o săptămână importantă, cu două meciuri în care ne-am propus să obţinem maximum de puncte. Am muncit mult în cele câteva zile de pauză şi vrem să demonstrăm că nu am făcut-o degeaba. Succesul cu Dunărea Galaţi ne-a adus liniştea şi siguranţa de care aveam nevoie şi vrem să creştem de la joc la joc. Dinamo nu a adunat niciun punct, dar când joacă acasă este greu să anticipăm formaţia, pentru că vin mulţi jucători de la prima echipă. Astfel, ne aşteptăm să intre pe teren cei care nu au evoluat în întâlnirea cu Rapid, ca Muşat, Andrei Cristea, Scutaru sau Filip”, a spus antrenorul Farului, Alin Artimon, la conferinţa de presă desfăşurată ieri. „Ştim că vin jucători de la prima echipă, dar trebuie să punem în aplicare ce am făcut la antrenament şi să câştigăm, pentru că avem mare nevoie de cele trei puncte. Ne dorim să fim mai sus în clasament, dar am avut ghinionul să întâlnim în startul campionatului echipele care trag la promovare”, a adăugat mijlocaşul Petre Ivanovici. „Va fi un meci greu, dar sperăm să ieşim învingători. La 17 ani este greu să joci titular în liga secundă, dar mi-am propus să fac din ce în ce mai puţine greşeli”, a completat fundaşul dreapta Robert Băjan. Echipa probabilă de start a Farului: G. Curcă - R. Băjan, Stegaru, V. Sandu, Săceanu - Ivanovici, Ghenciu, Buzea, Sg. Popescu - S. Chiţu, M. Matei.