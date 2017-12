Obiective în fiecare etapă la BC Farul

Dacă promovarea în primul eşalon şi construirea unei formaţii competitive sunt principalele obiective ale noii formaţii BC Farul Constanţa, antrenorul principal Costel Cernat are, împreună cu lotul de jucători, câte un obiectiv pentru fiecare meci. „Ne-am propus ca la fiecare partidă să nu primim mai mult de 70 de puncte, să avem un procentaj de minimum 80 la sută la aruncările libere şi să ne îmbunătăţim serios aruncările de la distanţă şi semidistanţă. La Galaţi am făcut un meci mai bun decât cel din prima etapă cu CSM Focşani. Am jucat mai colectiv, am făcut o apărare mult mai bună. Toate meciurile sunt foarte importante pentru noi şi le pregătim ca atare pe fiecare dintre ele. Am văzut care sunt punctele slabe ale echipei şi vom încerca să le corectăm, să ne îmbunătăţim ce ne-am propus. Trebuie să muncim mult pentru a fi cât mai omogeni“, consideră antrenorul Farului. Sâmbătă, de la ora 12.00, la Sala “Tomis“ din strada Flămânda, BC Farul Constanţa va întâlni, în a 3-a etapă a Seriei a 2-a din Divizia B, pe CS Time Bucureşti. BC Farul a câştigat primele două partide ale sezonului, în timp ce bucureştenii au pierdut ambele confruntări.