Obiective îndrăznețe pentru HC Dobrogea Sud Constanța

09:31:35 / 31 Iulie 2015

pt Liviu

Care este sensul intrebarilor tale si la ce te ajuta raspunsurile? Poti opta sa sutii cealalta echipa a lui nurhan &mihailescu, go for it! Noi vom ramane alaturi de cei care efectiv au jucat, care chiar au muncit, facut ceva efort pentru salariile lor, nu pt parazitii de pe margine care au bagat la burdihan fara a misca un deget! Denumirea e drept si mie mi se pare neinsiprata tare, dar acum e tardiv pentru o schimbare...si sigla mai mergea stilizata, insa noi le tinem pumnii, vom fi la sala ca si pana acum si ii asteptam sa revina unde le e locul! Bafta!