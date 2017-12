Obiectivele turistice românești, în Patrimoniul UNESCO

Eurodeputata Claudia Țapardel a obținut sprijin de la Intergrupul pentru Turism din Parlamentul European pentru intrarea în patrimoniul UNESCO a obiectivelor turistice românești, informează un comunicat al Biroului de Presă al PSD. „Îmi doresc foarte mult ca România să beneficieze de sprijinul Comisiei Europene pentru înscrierea obiectivelor turistice și culturale în Patrimoniul UNESCO. Ansamblul Monumental Calea Eroilor din Târgu Jiu, pe care autoritățile doresc să-l înscrie în lista UNESCO a monumentelor protejate, este doar un exemplu, dar putem fi atenți și în Capitală pentru a descoperi multe alte posibilități de acest gen”, a declarat eurodeputata Claudia Țapardel, citată în comunicat. Sub coordonarea Intergrupului pentru Dezvoltarea Turismului European, o declarație scrisă care va fi trimisă Comisiei Europene spre analiză specifică nevoia derulării unui program ghid din partea CE pentru promovarea de către regiunile și orașele din Europa a obiectivelor ce pot fi incluse în Patrimoniul UNESCO. Intergrupul pentru Dezvoltarea Turismului European, organism care reunește președinți, vicepreședinți și membri ai multor alte comisii ale PE, a fost inițiat de europarlamentarul PSD Claudia Țapardel. Printre obiectivele declarate ale Intergrupului se numără instituirea unui An European al Turismului, dezvoltarea turismului european în special în partea de est a Europei și promovarea turismului cultural în Europa. „România are nevoie de vizibilitate internațională în ceea ce privește obiectivele noastre turistice și culturale, deja foarte cunoscute aici. Sunt sigură că un cadru de sprijin din partea Comisiei Europene ne poate ajuta să ne atingem obiectivele, inclusiv să introducem pe listele de interes ale UE și ale UNESCO monumente din București și din țară. Mă bucur că, deși suntem abia la a doua întâlnire a Intergrupului, se iau deja decizii de pe urma cărora România are de câștigat”, a declarat Țapardel.