Obligată să dea statului peste două milioane de euro

Maria Simineanu, administratorul SC Plantago Media SRL Medgidia, a solicitat, ieri, Curţii de Apel Constanţa, scutirea de la plata către bugetul de stat a despăgubirilor materiale în valoare de 8.077.727 de lei, echivalentul a 2.610.575 de euro. Femeia a fost judecată pentru evaziune fiscală şi condamnată la un an şi opt luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere, fiind totodată obligată, prin sentinţă judecătorească, să achite statului banii pe care ar fi trebuit să îi dea cu titlu de impozit pe profit şi TVA. „Suma pe care ar trebui să o plătească este foarte mare şi singurul venit pe care îl are clienta mea este pensia lunară”, a susţinut avocatul Alexandru Niţă, cel care o apără pe Maria Simineanu. Instanţa a rămas în pronunţare. Conform rechizitoriului Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) - Serviciul Teritorial Constanţa, în perioada 2001 - 2004, Maria Simineanu a înregistrat în actele contabile ale firmei Plantago Media SRL Medgidia cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni reale şi operaţiuni fictive privind unele achiziţii de cereale sau servicii de transport mărfuri. Scopul acestei omisiuni a fost acela de a nu plăti sau de a diminua impozitul pe profit, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor şi TVA. Procurorii au stabilit că facturile fiscale în baza cărora au fost înregistrate cheltuielile au fost emise de mai multe societăţi comerciale care fie nu erau înregistrate la Registrul Comerţului, fie erau radiate ori se aflau în procedura de lichidare sau dizolvare. În acest mod, Maria Simineanu a prejudiciat bugetul de stat cu peste două milioane de euro.