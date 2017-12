Obligaţia preşedintelui de a prezenta rapoarte anuale Parlamentului, respinsă

Senatorii au respins, ieri, o serie de iniţiative care conţineau prevederi neobişnuite, printre care obligaţia şefului statului de a prezenta rapoarte anuale de activitate Parlamentului. Gheorghe Funar, unul dintre iniţiatorii acestei propuneri a parlamentarilor PRM, a explicat că “pînă la data de 1 martie a fiecărui an, preşedintele României va prezenta în Parlament un raport de activitate cu referire la anul precedent. După prezentarea raportului, reprezentanţii grupurilor parlamentare exprimă opiniile şi propunerile partidelor politice. În fiecare an, în ultima decadă a lunii martie, preşedintele României prezintă un raport privind starea naţiunii”. El a spus că, în acest fel, se elimină o discriminare existentă între primari şi preşedinţii consiliilor judeţene, care au obligaţia de a prezenta anual rapoarte de activitate, şi şeful statului, care nu are această obligaţie, ambele categorii fiind alese prin vot uninominal. Membrii Comisiei juridice din Senat au redactat raport de respingere, considerînd că iniţiativa ar fi neconstituţională. Liderul grupului parlamentar al PNL din Senat, constănţeanul Puiu Haşotti, a caracterizat propunerea drept “cronofagă”, susţinînd că este “nemaipomenită, excepţională, dar neconstituţională”. La rîndul său, viceliderului grupului parlamentar al UDMR din Senat, Karoly Ferenc Szabo, a arătat că acest proiect de lege se încadrează în categoria “bizanteriilor pe care un parlamentar le poate face într-o anumită perioadă a ciclului electoral, respectiv după încetarea mandatului”. De asemenea, senatorii au respins proiectul legislativ al lui Gheorghe Funar care prevedea amînarea aplicării prevederilor legii privind introducerea votului uninominal pînă în 2012. O altă propunere de acest gen a fost a unor parlamentari PD-L, care stipula obligaţia instituţiilor bancare să redacteze contractele de credit destinate persoanelor fizice doar cu font de minimum 14, lizibil şi inteligibil. Iniţiativa democrat-liberalilor a fost respinsă cu unanimitate de voturi.