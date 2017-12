Obligativitatea radio-urilor de a difuza muzică românească, respinsă de Comisie

Membrii Comisiei de cultură din Senat au dat, ieri, raport negativ proiectului de lege care prevedea obligaţia radiodifuzorilor din România de a rezerva operelor muzicale româneşti 40% din timpul de difuzare. Decizia a fost luată cu cinci voturi \"pentru\" şi unul \"împotrivă\", proiectul urmând să fie dezbătut în plenul Senatului. \"Am ajuns la concluzia că, deşi am avut un aviz favorabil la Comisia de cultură din Camera Deputaţilor, la Senat a primit un aviz negativ. Să vedem dacă plenul Senatului va fi de acord cu acest aviz negativ, fiindcă s-ar putea să avem surprize\", a declarat deputatul PSD Victor Socaciu, unul dintre iniţiatori. El a adăugat că membrii Comisiei de cultură din Senat au motivat avizul negativ prin faptul că ar fi o încălcare a principiilor de proprietate şi de incluziune în actul editorial al radiourilor şi că acest proiect legislativ ar fi mai potrivit instituţiilor publice de media. \"Eu cred că am putea reglementa această idee printr-o lege, la care mă gândesc acum, prin care posturile de radio care difuzează 40% muzică românească să beneficieze de o reducere fiscală. Cred că aşa ar fi compensatoriu. În procentul de 40% de muzica românească ar putea intra şi manele, e adevărat, dar fiecare post de radio trebuie să gândească ce propune segmentului de public căruia i se adresează\", a mai spus Socaciu. La rândul său, vicepreşedintele CNA Ioan Onisei, care a participat la şedinţa de marţi, a susţinut că propunerea legislativă este în contradicţie cu directiva europeană privind serviciile audio-vizuale, care prevede pentru ţările membre ale UE o proporţie de opere europene, nu de opere muzicale. Termenul de dezbatere şi adoptare de 3 noiembrie a fost depăşit şi iniţiativa s-a considerat adoptată tacit. Senatul este Camera decizională la acest proiect.