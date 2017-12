Observatori cu acreditări contrafăcute

OBSERVATORI CU ARCANUL Susţinătorii preşedintelui suspendat Traian Băsescu, pedeliştii lui Blaga şi Macovei, au anunţat încă de la începutul săptămânii că nu vor participa la referendum. Cum apelul lor de boicotare a votului pare să nu fi avut ecou, portocaliii s-au gândit, probabil, că nu ar fi rău dacă ar planta prin diverse zone ale ţării aşa-zişi observatori care să reclame tot felul de incidente, în baza cărora, după închiderea urnelor, pedeliştii să spună că organizatorii au fraudat rezultatul referendumului. O astfel de tentativă de plantare de observatori s-a încercat şi la Techirghiol. „Sâmbătă seara, puţin după ora 18.00, am observat câţiva tineri care completau pe pereţi o serie de declaraţii pe propria răspundere că nu sunt membri ai niciunui partid politic, în vederea participării la procesul electoral de duminică. Am aflat că este vorba despre observatorii de la Asociaţia Tineretului pentru Naţiunile Unite. Prezenţa lor, dar mai ales completarea declaraţiilor mi s-au părut suspecte, având în vedere că acreditările pentru referendum s-au făcut până vineri, 27.07.2012”, a declarat reprezentantul PSD, Adriana Şlincu.

FALS GROSOLAN Duminică dimineaţă, reprezentantul PSD a continuat investigaţiile. „Am căutat lista de acreditări pe site-ul oficial al Biroului Electoral Central (BEC), unde într-adevăr am descoperit că Asociaţia Tineretului pentru Naţiunile Unite solicitase acreditare pentru a participa la referendum, însă nu am regăsit pe lista de acreditări numele celor patru tineri care cu o seară înainte îşi pregăteau declaraţiile pe propria răspundere. Mai exact, cei patru tineri falsificaseră acreditarea BEC cu ajutorul unor programe informatice, înlocuind numele celor acreditaţi de drept cu numele lor. Imediat, am cerut reprezentanţilor PSD din secţiile de votare să sesizeze preşedinţii secţiilor şi să solicite ca observatorii acestei asociaţii să nu fie primiţi în secţii. Imediat cum au realizat că falsul a fost descoperit, cei patru tineri au părăsit secţiile de votare şi oraşul Techirghiol”, a spus Adriana Şlincu.