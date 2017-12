Fostul director general al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), Mohamed ElBaradei, le-a reproşat marilor puteri occidentale că exagerează ameninţările din jurul programului nuclear iranian, într-un interviu publicat ieri. Diplomatul, care a condus AIEA timp de 12 ani, până în noiembrie 2009, se referă la un raport al serviciilor de informaţii americane datând din 2007, potrivit căruia Iranul a efectuat, cu siguranţă, cercetări asupra armelor nucleare, dar le-a abandonat în 2003. Potrivit lui ElBaradei, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, în 2005, pentru activitatea sa în cadrul AIEA, Iranul a intenţionat, poate, să construiască arma atomică, în anii \'80. Dar, în acea perioadă, Iranul era angajat într-un război teribil contra Irakului, care a utilizat arme chimice, a subliniat el. ”Orice altă ţară într-o asemenea situaţie s-ar fi gândit la modul în care să se apere”, a continuat ElBaradei. ”Între timp, obiectivul Iranului privind programul său nuclear a devenit acela de a se transforma într-un actor-cheie în Orientul Mijlociu”, a mai spus el. Ţările occidentale suspectează Iranul că încearcă să se doteze cu arma atomică, sub acoperirea unui program nuclear civil, ceea ce Teheranul a dezminţit întotdeauna. Consiliul de Securitate al ONU a adoptat, în iunie, o nouă rezoluţie, consolidând sancţiunile internaţionale contra Iranului, din cauza activităţilor sale nucleare controversate. Dar această ţară continuă să îmbogăţească uraniu care, la un nivel de îmbogăţire sub 20%, pemite producerea de combustibil pentru centralele nucleare. Însă, dacă nivelul de îmbogăţire depăşeşte 90%, uraniul îmbogăţit este utilizat la fabricarea armei atomice. În cele trei mandate la preşedinţia AIEA, ElBaradei a fost criticat uneori, în special de SUA, pentru poziţia sa faţă de Teheran, considerată prea... suplă. Agenţia ONU anchetează de opt ani, dar fără să fie în măsură să conchidă, dacă programul nuclear iranian are, într-adevăr, scopuri paşnice.

Negociatorul iranian în dosarul nuclear, Saeed Jalili, a acuzat SUA că sunt responsabile pentru un atac cibernetic împotriva programului nuclear iranian. Potrivit lui Jalili, o anchetă iraniană a permis să se stabilească faptul că SUA au fost implicate într-un atac cibernetic ce a afectat, în noiembrie, centrifugele iraniene care produc uraniu îmbogăţit. ”Am văzut documente care dovedesc că SUA au participat la un atac cibernetic, utilizând virusul informatic Stuxnet, menit să întârzie programul nuclear”, a precizat el. În opinia oficialului iranian, însă, atacul nu a provocat pagube importante, contrar afirmaţiilor presei. ”SUA sunt de asemenea slabe şi vulnerabile în faţa atacurilor cibernetice”, a avertizat Jalili. Sâmbătă, cotidianul american ”The New York Times” a afirmat că serviciile de informaţii israeliene şi americane au colaborat la dezvoltarea virusului Stuxnet, menit să saboteze programul nuclear iranian. Pe de altă parte, negociatorul iranian şi-a exprimat optimismul în privinţa negocierilor dintre Teheran şi grupul 5+1 asupra dosarului nuclear, care urmează să se reia sâmbătă, la Istanbul.