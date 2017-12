Ochelarii Google Glass, interzişi la cinematograf

”Interzis accesul în sală cu Google Glass” se poate citi la intrarea tuturor cinematografelor lanţului Alamo Drafthouse, după ce preşedintele său, Tim League, a anunţat că inovatorul dispozitiv este complet interzis în sălile sale. Spectatorii nu vor putea utiliza aceşti ochelari de ultimă generaţie din momentul în care se stinge lumina şi pe tot parcursul vizionării filmului. ”Am încercat personal ochelarii şi mi-am dat seama de pericolul pe care îl reprezintă în ce priveşte piratarea”, a spus directorul Tim League. Decizia acestui lanţ de cinematografe prezent în şase state din SUA, Texas, Virginia, Michigan, Missouri, Colorado şi New York şi cu o viitoare extindere în California are însă şi un revers. În luna ianuarie, un spectator care viziona un film în Columbus, statul Ohio, şi care purta astfel de ochelari Google Glass a fost invitat să părăsească sala. După ce a fost supus unui interogatoriu din partea Departamentului de Securitate Naţională, s-a aflat că el purta ochelarii nu pentru a înregistra filmul, ci pentru că era miop. Întreaga poveste s-a încheiat cu scuzele de rigoare adresate de Motion Picture Association of America (MPAA, Asociaţia sălilor de cinema din SUA) şi cu patru intrări gratuite la film.

Ochelarii inteligenţi reprezintă un gadget de ultimă generaţie ce poate fi activat prin comandă vocală, acţionând ca un minicomputer. Ochelarii pot fotografia, înregistra video, au opţiune de videochat, pot afişa ghiduri GPS, dar şi traduce în timp real textele surprinse în câmpul vizual sau rostite de partenerul de conversaţie. Inovaţia de la Google cântăreşte 43 de grame şi este încă în stadiul de concept, fiind testată de 8.000 de utilizatori care au plătit pentru fiecare exemplar Google Glass suma de 1.500 de dolari.

Considerat cel mai inovativ dispozitiv al anului, Google Glass este disponibil în România, începând cu data de 7 mai, în magazinele QuickMobile, pentru a fi testat de publicul larg, vânzările acestui produs la nivel internaţional fiind preconizate să înceapă din toamna acestui an sau din 2015. În prezent, accesul la gadgetul futurist este limitat pe plan mondial de către Google la un număr restrâns de persoane din SUA.