„Ochiul Raiului“ este cel mai mare radiotelescop al planetei şi... funcţionează

Cel mai mare radiotelescop din lume (Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope - FAST), amplasat într-o regiune muntoasă izolată a provinciei Guizhou, sud-vestul Chinei, este operațional, au anunţat duminică, 25 septembrie, agențiile de știri.

Radiotelescopul FAST, denumit ''Tianyan'' sau ''Eye of the Heaven'', cu o deschidere de 500 de metri, are o putere de fotografiere cu acuratețe a cupolei cerești de două ori mai mare decât Observatorul Arecibo din Puerto Rico, care anterior a fost cel mai mare radiotelescop de pe Terra. ''Eye of the Heaven'' are o sensibilitate de două ori mai mare în captarea informațiilor cerești decât Observatorul Arecibo, scrie agenția Xinhua. ''Radiotelescopul va genera cu siguranță entuziasm, va face oamenii interesați de știință și China importantă în lumea științelor'', a declarat pentru Xinhua Joseph Taylor, câștigător al Premiului Nobel în Fizică (1993) și astronom la Universitatea Princeton (SUA).

Douglas Vakoch, președintele METI International, organizație care promovează trimiterea de mesaje în spațiul îndepărtat pentru căutarea formelor de inteligență extraterestră, a anunțat că astronomii din lumea întreagă vor fi invitați să poată folosi această nouă facilitate științifică printr-o evaluare competitivă a propunerilor de observare. Prin oportunitatea folosirii FAST de către comunitatea internațională, China își arată angajamentul pentru stimularea astronomiei ca o inițiativă științifică globală, a mai spus Vakoch pentru Xinhua, adăugând că radiotelescopul ar putea ajuta la realizarea unor descoperiri dincolo de imaginația noastră cea mai naturală.

Potrivit lui Vakoch, FAST va fi folosit în primul rând pentru identificarea urmelor unor molecule organice complexe în spațiul interstelar, ceea ce ar putea arăta cum sunt distribuite prin univers formațiunile organice de bază - celulele, inclusiv potențiale forme de inteligență extraterestră, ajutându-i astfel pe astronomi să caute mai multe răspunsuri la întrebarea - ''Suntem singuri în univers?''.

Cum a fost construit FAST?

Construcția lui FAST a început în 2011, fiind folosite 4.450 de paneluri speciale, o suprafață comparabilă cu circa 30 de terenuri de fotbal, scrie agenția EFE. Pentru construcția în zona muntoasă respectivă din Guizhou a fost necesară relocarea a peste 9.000 de localnici. Zona beneficiază de un regim special, astfel că utilizarea rețelelor de telefonie mobilă pe o rază de 5 km în jurul radiotelescopului este interzisă, pentru ca undele radio ale comunicațiilor mobile să nu interfereze cu activitatea radiotelescopului, scrie EFE. Potrivit estimărilor, costul total al radiotelescopului este de circa 165 de milioane de euro.