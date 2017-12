Ocolul Pământului în 60 de secunde

Un videoclip de 60 de secunde realizat cu ajutorul imaginilor surprinse de pe Staţia Spaţială Internaţională arată Pământul aşa cum nu a mai fost văzut până în prezent. Profesorul de ştiinţă James Drake a realizat filmul cu ajutorul a aproximativ 600 de fotografii ale Pământului, capturate de pe Staţia Spaţială Internaţională. Filmul oferă o imagine uimitoare a planetei, pornind de la Oceanul Pacific, mergând pe deasupra Americii de Nord şi de Sud şi terminând cu Antarctica. În imagini se pot distinge câteva oraşe cunoscute: Vancouver, Victoria, Seattle, Portland, San Fransisco, Los Angeles, Phoenix. Un fenomen special care poate fi văzut în imagini este fulgerul în Oceanul Pacific. Pentru realizarea filmului, James Drake a folosit imagini de pe site-ul The Gateway to Astronaut Photography of Earth, care stochează peste un milion de imagini din spaţiu, începând de la misiunile din anii ’60.