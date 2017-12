"OCS" lansează albumul "Superparanoia"

Trupa "Omul cu Şobolani" ("OCS") este considerată, la ora actuală, una dintre cele mai apreciate formaţii de rock alternativ, avînd numeroşi fani. În acest week-end, "OCS" va susţine un megaconcert în clubul constănţean "El Comandante", începînd cu ora 22.00. Recitalul este prilejuit de lansarea albumului "Superparanoia" şi face parte dintr-un turneu de proporţii în întreaga ţară, Constanţa fiind cea de-a şaptea locaţie unde artiştii vor concerta.

"OCS" a luat naştere, tot la Constanţa, pe data de 1 august 1997. Numele său, mai puţin obişnuit, vine de la celebra carte a lui Freud, "Omul cu şobolani". Prima lor piesă s-a numit "Fără adresă", dar nu a fost niciodată scoasă pe piaţă. Membrii trupei declară că au avut probleme cu debutul, deoarece numele era... neprietenos, stilul necomercial, iar atitudinea lor prea rebelă, fiindu-le propusă chiar schimbarea numelui trupei de către o importantă casă de discuri. Componenţa trupei a variat din 1997 pînă în prezent, membrii formaţiei fiind: Dan Amariei (voce), Cezar Panait (chitară), George Siia (tobe), Adrian Albu (bass), Nucu (chitară).

"Omul cu Şobolani a lansat albumul de debut intitulat "Razna", în anul 1997, iar primul hit al trupei s-a numit "Vara pe oliţă". Cel de-al doilea album, "Ne punem în cap", a apărut în 2001, lansînd un nou hit, "Dezorientat", al cărui videoclip a fost filmat de Tudor Giurgiu. În anul 2002, "Omul cu Şobolani" a revenit cu albumul "Mainile sus!", iar în 2004 trupa scoate pe piaţă albumul "OCS TV". Acesta este rezultatul muncii de aproape un an şi jumătate a trupei, un album care a avut parte de peripeţii. Un produs solid pentru aria muzicii alternative, destul de comercial, care a amintitit de discurile lansate, în ultimii ani, de unele trupele americane şi canadiene de gen. De pe acest material discografic, piesele "Ajutor" şi "2ouă beri goale" s-au remarcat, fiind difuzate şi pe posturile TV de specialitate, dar şi la unele posturi de radio. Anul 2005 a fost cel în care "OCS" lansează "Best before 2005", acest material discografic fiind, după părerea atît a fanilor, cît şi a specialiştilor, albumul cu cele mai bune piese de pînă atunci.

După şapte ani de carieră, dar şi trei albume, cei cinci componenţi ai trupei au pregătit un nou album, "Superparanoia", material despre care membrii formaţiei declară că sînt "13 piese sincer de paranoice”. "Melodiile au trecut prin transformări radicale pe parcursul procesului de creaţie şi aduc o evoluţie a ceea ce înseamnă alternativ pe piaţa muzicală", au subliniat membrii trupei "OCS". Primul single de pe acest album se intitulează "Depresia toamnă - iarnă 2006 - 2007", care beneficiază, deja, de un videoclip.