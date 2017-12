Octogenară tîlhărită

O constănţeancă de 82 de ani a fost tîlhărită, miercuri după-amiază, pe o stradă din apropierea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Agresorul, un tînăr în vîrstă de 19 ani, din Constanţa, a fost prins, ieri, de lucrătorii Secţiei 1 Poliţie. Oamenii legii au stabilit că Selcin Aliş a îmbrîncit-o pe pensionară, doborînd-o la pămînt, şi i-a smuls din mînă portofelul în care se aflau cîteva documente, cheile casei şi suma de 30 de lei. Mai mulţi trecători, martori la agresiune au sunat la 112 şi au cerut ajutorul poliţiştilor. În mai puţin de o oră, oamenii legii băteau la uşa lui Selcin Aliş, care a fost escortat la sediul Secţiei 1 Poliţie pentru audieri. „Am ieşit de curînd din închisoare. Am fost condamnat pentru mai multe furturi. Am încercat să-mi găsesc un loc de muncă şi în Constanţa şi în Craiova şi la Piteşti, dar nimeni nu a vrut să mă angajeze. A trebuit să fac asta ca să am ce să mănînc”, a declarat Selcin Aliş. Tînărul a fost reţinut de poliţişti pentru 24 de ore, urmînd ca astăzi, să fie prezentat procurorilor Parchetului de pe lîngă Judecătoria Constanţa cu propunere de arestare.