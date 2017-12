E la modă să înjuri jurnaliştii pe internet pentru că au făţărnicia de a critica actualul preşedinte al României, întruchiparea curăţeniei morale. Întrucât am fost acuzat că am coborât nivelul limbii române sub limita bunului simţ, folosind cuvântul „sictir” la adresa lui Traian Băsescu, îmi fac mea culpa şi promit că voi folosi, de azi înainte, cele mai elegante expresii, pe placul fanilor preşedintelui: „ţigancă împuţită”, „găozari”, „m... mă” etc... Scriu aceste rânduri astfel încât sărmanul Traian Băsescu să aibă un plus de imagine, în condiţiile în care mogulii mass media, în neobrăzarea lor, difuzează integral conferinţele de presă în care şeful statului îi demonizează, ba chiar şi acele declaraţii în care Băsescu îşi critică adversarii. Pentru că toate instituţiile de presă, aflate sub controlul baronilor de diferite culori politice sau sub controlul rechinilor economici, îl atacă pe preşedinte şi nu îi dau ocazia să se apere decât atunci când are el chef, încerc să fac pe plac poporului băsescian, cu „Osamă” de cuvinte de bine. Cel mai iubit fiu al poporului, Traian Băsescu, nu a dat un pumn unui copil. Este vorba despre o umilă corecţie părintească aplicată unui puşti cu gura mare. În ciuda tuturor cârcotelilor, Traian Băsescu a adus, în mandatul său cincinal, progresul patriei şi emanciparea clasei muncitoare, care, mai nou, trăieşte bine. Traian Băsescu nu a distrus flota şi acest subiect trebuie să se încheie odată pentru totdeauna. Aşa cum dovedeşte a treia expertiză întocmită la DNA în mandatul lui Traian Băsescu, prejudiciul adus firmelor româneşti care se ocupau de nave este zero! Doar vapoarele lipsesc. În mandatul lui Traian Băsescu, pensiile au crescut simţitor, deşi Traian Băsescu spunea că fondul de pensii se prăbuşeşte. Tot pe timpul lui Băsescu s-a promulgat Legea majorării salariilor profesorilor, dar nu a mai fost pusă în aplicare. Întâlnirile de la Grivco dăunează grav poporului. Şi Traian Băsescu a fost la Grivco, dar el şi-a călcat pe inimă, pentru binele României. Ceilalţi au alte motive... Negocierile dintre partidele politice, altele decât PD-L, se numesc trafic cu voturi. Negocierile dintre PD-L şi alte partide se numesc compromisuri în interes naţional. Şi ar mai fi câteva amănunte care merită să fie menţionate. În mandatul lui Traian Băsescu, România a intrat în UE. În mandatul lui Traian Băsescu, a fost ales primul preşedinte de culoare al Statelor Unite, Barrack Obama. În mandatul său, Traian Băsescu a asigurat continuitatea ciclului noapte-zi şi succesiunea corectă a anotimpurilor. Iar, dacă va fi reales, vom avea zăpadă de Crăciun.

Sper că m-am împăcat cu poporul... pardon, cu fanii lui Traian Băsescu. În caz contrar, mulţumesc pentru că mi se respectă dreptul la liberă exprimare.