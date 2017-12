Ofensivă împotriva iPhone 5

ALTERNATIVE Deşi cei de la Samsung şi-au făcut un obicei din a lansa reclame prin care atacă Apple, iată că nici Nokia nu se lasă mai prejos. Producătorul finlandez a lansat o reclamă prin care ridiculizează iPhone 5. Numele spotului publicitar este ”Time to Switch”, în traducere, Vremea pentru schimbare. Compania a lansat o reclamă pentru YouTube în care sugerează că, spre deosebire de telefonul lor, Lumia 920, smartphone-ul proaspăt lansat al celor de la Apple, iPhone 5, este plictisitor, inclusiv din cauză că se vinde doar în două culori: alb şi negru.

Samsung este producătorul cel mai înverşunat însă: săptămâna viitoare ar putea lansa un nou smartphone, Galaxy S3 mini. Compania sud-coreeană pregăteşte o surpriză despre care singurele detalii anunţate sunt faptul că va face parte din seria Galaxy şi că dimensiunile smartphone-ului se încadrează în categoria mini. Pe invitaţiile trimise de Samsung pentru evenimentul din 11 octombrie de la Frankfurt se promite a fi ceva mic dar foarte mare, urmat de o mică senzaţie. Primele informaţii despre Samsung Galaxy S3 Mini au luat naştere acum câteva luni în presa germană, iar conform speculaţiilor, noul device va avea un ecran de patru inch, un display de 800x480, procesor dual-core şi o camera foto de cinci megapixeli. Sistemul de operare ar urma să fie Android 4.1 Jelly Bean. În cadrul aceluiaşi eveniment ar putea fi lansat şi Galaxy Mini 2.

Samsung Electronics Co. a anunţat, luna trecută, că vânzările globale de telefoane smartphone Galaxy S III au trecut pragul de 20 de milioane în mai puţin de trei luni de la lansare. Samsung a mai informat că Galaxy S III s-a vândut cel mai bine în Europa, cu şase milioane de exemplare, apoi în Asia, cu 4,5 milioane şi SUA, cu patru milioane. Pe piaţa din Coreea de Sud s-au vândut 2,5 milioane Galaxy S III.

CEL MAI DEŞTEPT TELEFON Şi HTC a făcut primul anunţ oficial legat de HTC One X+. Identic din punct de vedere estetic cu HTC One X, HTC One X+ este disponibil într-o singură culoare, negru mat, iar la interior ascunde un upgrade hardware semnificativ. Bateria standard ajunge la 2.100 mAh. Telefonul are 64 GB de spaţiu de stocare, în timp ce procesorul quad core a fost înlocuit cu un Tegra 3 mai puternic. Noul model are o cameră frontală de 1,6 megapixeli în loc de 1,3 MP. Pentru un spor de calitate, imaginile capturate cu camera de pe One X+ sunt acum post-procesate automat cu cipul HTC ImageChip, înainte de a fi stocate în memoria aparatului. Preinstalat cu Jelly Bean, One X+ este primul telefon al companiei pe care rulează cea mai nouă versiune a sistemului de operare Android. Interfaţa personalizată de HTC aplicată peste Android 4.1 este noul Sense 4+. Faţă de vechiul Sense 4, schimbările estetice nu sunt semnificative, însă au apărut funcţii noi. În galeria de imagini, de exemplu, acum sunt integrate mai multe surse de conţinut atât offline, cât şi online, precum DropBox, Facebook, Picasa, Flickr, SkyDrive. Sense 4+ păstrează, de exemplu, aplicaţia de cameră deschisă, chiar dacă telefonul este blocat şi apoi deblocat.