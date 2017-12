Ofensivă în Senat împotriva valului de arestări

14:20:28 / 06 Mai 2015

PROCURORUL FACE PARTE DIN PUTEREA EXECUTIVA

dat fiind ca procurorul general este teoretic in subordinea ministrului justitiei (care este parte din guvern) atunci procurorul nu prea re ce cauta in tagma magistratilor (vezi cazul unor democratii consolidate - SUA, Marea Britanie)....ca la noi se cred ei magistrati asta este alat problema. In plus, apropos de ce spunea cineva mai sus, la noi multi au terminat Academia de politie, deci dupa principiul asta ar trebui sa fie egali cu politistii (care oricum muncesc de 10 ori mai mult decat ei pe un salariu mult mai mic). Sper si eu sa fie scosi procurorii din tagma magistratilor si asezari acolo unde le este locul.