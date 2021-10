Oamenii regreta amarnic cand rateaza o masina foarte buna. Un autoturism bun inseamna:

-consum redus de carburanti si deplasare ieftina

-stare tehnica exceptionala

-aspect placut al masinii, atat privita din exterior, cat si in interior

-nivel redus de poluare

-siguranta celor care calatoresc cu masina respectiva

-conditii confortabile la drum, astfel ca si copiii vor fi incantati de o calatorie de sute de kilometri si nu se vor plictisi.

Oferta auto de neratat se gaseste tot timpul pe site-ul firmei Auto-leasing.ro, dar acest dealer empatic a pregatit si pachete de leasing si de creditare externa pe care cumparatorii sa le poata accesa.

De pilda, puternicul Jeep Gladiator Rubicon 3.6l V6 are 0 kilometri la bord si costa 77 100 de euro. Un autoturism de teren atat de puternic cu dotari superioare, la acest pret incredibil nu trebuie ratat.

Sunt persoane care adora traseele off road sau care sunt nevoite sa calatoreasca si cand portiunile de gheata au fost acoperite de zapada.

Acest autoturism este sigur robust, capabil sa iasa singur din noroaie si de pe drumurile pietruite.

Din lista lunga a dotarilor se poate face o selectie a celor dorite si apreciate de toata lumea, cum ar fi:

-lumini de ceata. In anumite nopti sau zile, soferii abia zaresc farurile masinilor care circula in fata lor. Luminile de ceata ale masinii permit rularea pe un timp imposibil in care vizibilitatea scade foarte mult.

-aer conditionat automat

-computer de bord performant

-geamuri electrice

-sistem de evitarea a coliziunilor

-scaune incalzite electric

-airbag-uri faţă şi lateral

-volan multifunctional si multe alte facilitati care fac mersul cu aceasta masina o calatorie de sapte stele.

Masina vine insotita de un termen generos de garantie si este robusta si rezistenta, fiind gandita si croita pentru drumuri grele.

Clientul trebuie sa achite un avans de 5000 de euro pentru aceasta masina, iar restul banilor il obtine imprumut de la bancile din tara.

Suma de 71 652 de euro poate fi imprumutata pentru 12 luni sau pentru 60 de luni ca toti oamenii care isi doresc aceasta masina sa o poata lua in leasing.

Una dintre cele mai ieftine masini poate fi cumparata cu 10 500 de euro, iar pentru cumpararea ei se poate solicita leasing intern sau credit extern fara TVA.

Masinile second-hand aduse din Germania, unele dintre ele cu 0 kilometri la bord sunt expuse pe cele 10 pagini ale catalogului electronic. Pentru fiecare masina de lux sunt cel putin 5 fotografii care pot fi privite cu atentie. Ele surprind aspectul exterior al masinii, dar si pe cel interior. Persoana interesata poate vedea: aspectul si culoarea scaunelor, forma caroseriei, plafonul panoramic de sticla si imaginile de vis pe care le poate oferi acesta.

Multe dintre imagini arata potentialului cumparator si dispozitivele speciale unde se pot incarca dispozitivele sau bateriile externe.

Acest dealer serios care apropie masinile de neratat de oamenii cu venituri modeste, se implica total alaturi de clientii sai prin: verificarea rulajului si a istoricului tuturor masinilor, prin numerele provizorii pentru fiecare masina in parte si prin programare RAR.

O alta bijuterie pe patru roti este BMW 520i LED Navi Piele care capteaza toate privirile prin forma caroseriei, prin calitatea materialului din care este facuta, dar si prin pielea fina a scaunelor si a bordului.

Celor interesati de o anumita masina li se pun la dispozitie imagini cu ajutorul carora pot analiza orice detaliu: daca scaunele sunt zgariate, daca tetierele sunt in perfecta stare, daca bordul este intact.

Sunt persoane care din copilarie isi fac planuri referitoare la cumpararea unei masini fiindca:

-sunt pasionati de autoturisme

-conduc de placere

-sunt fanii unei anumite marci de masini.

Ce face persoana respectiva in cazul in care nu gaseste masina dorita pe site-ul firmei?

O poate comanda special pentru sine si va fi livrata in cel mai scurt timp.

Romanii indraznesc sa comande masini second-hand aduse din Germania, fiindca se pot baza pe dealerul auto serios care:

Le verifica atent istoricul si kilometrajul. Faciliteaza obtinerea unui credit intern sau extern personalizat in functie de posibilitatile financiare ale clientului. Ofera termen de garantie pentru fiecare masina. Se ocupa de programarea pentru RAR. Faciliteaza obtinerea unor asigurari la preturi foarte avantajoase.

Pe site sunt disponibile masini hibrid, masini pe benzina sau pe motorina, in functie de preferintele celor care sunt in cautarea unui autoturism.

Ajungerea in siguranta la destinatie este conditionata de doi factori importanti. Primul este reprezentat de starea tehnica a masinii. Un autoturism cu sisteme de avertizare complexe are grija de toti cei care se afla in masina, avertizand tot timpul soferul, cand identifica un potential pericol.

Al doilea consta in modul in care conduce posesorul masinii.

Un sistem de conducere preventiv si o masina sigura garanteaza ajungerea in perfecta stare la destinatie.

O persoana nehotarata, care nu stie ce criterii sa aplice in alegerea masinii sale va fi ajutata pe parcursul achizitiei, oferindu-i-se atat argumentele cat si informatiile de care are nevoie.

Oferte auto de neratat nu se gasesc la mica publicitate sau in targurile de masini, ci pe site-ul unei firme care functioneaza legal si cu succes de 10 ani.

Este un dealer auto responsabil care a ajutat mii de romani sa isi cumpere masina visurilor lor.

Firma prezentata mai sus nu actioneaza in interes personal, ci in interesul clientilor, de aceea toti cumparatorii au evaluat pozitiv serviciile oferite deacest dealer.

O masina foarte buna poate fi cumparata in acest moment de pe site-ul firmei, fiindca exista si sisteme de finantare avantajoase.