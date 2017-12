Oferta BCR de credite pentru investiţii imobiliare, prelungită

BCR oferă, pînă la sfîrşitul lunii august, credite pentru investiţii imobiliare (creditul imobiliar „Cămin Super BCR” şi creditul ipotecar „Rezidenţial Super BCR”) cu dobînzi începînd de la 4,95% pe an pentru creditele acordate în euro. Banca prelungeşte astfel campania promoţională începută în luna mai. Atenţie însă, rata de dobîndă de 4,95% pe an este fixă doar în primele şase luni de rambursare a creditului, fiind urmată apoi de 7,95% pe an rată fixă pentru imediat următoarele 12 luni de rambursare a ratelor! După această perioadă de 18 luni cu dobînda fixă, clienţii beneficiază de o dobîndă variabilă: la creditele imobiliare, dobînda variază în funcţie de dobînda de referinţă BCR, iar la creditele ipotecare, în funcţie de indicele de referinţă EURIBOR la şase luni. BCR oferă în continuare, pentru creditele contractate în cadrul promoţiei, comisioane lunare zero pe toată perioada de creditare.