Ofertă la biletele pentru „Mic şi-al dracu’...”

După ce, la sfârşitul lunii februarie, a fost protagonista unui tango ameţitor pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor (CCS), alături de fiul său, Tudor Aaron Istodor, Maia Morgenstern revine la malul mării, la începutul sezonului estival, pe 13 iunie, cu un alt spectacol de succes, „Mic şi-al dracu’...”. Recitalul actoricesc al Maiei are la bază textele unui adevărat rege al umorului românesc, Ion Pribeagu. Primei actriţe care are o stea pe Walk of Fame-ul românesc, în Piaţa Timpului din capitală, îi va sta alături, luni, de la ora 20.00, maestrul de balet Vali Roşca.

Pentru a veni în sprijinul elevilor, studenţilor, şomerilor şi pensionarilor care vor să se delecteze în compania celor doi artişti, directorul CCS, Gheorghe Ungureanu, a lansat oferta „doi pe un bilet”. Tichetele se găsesc la agenţia de bilete a instituţiei gazdă, la preţul de 50 lei.